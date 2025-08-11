الماتى وبلىسىندا زاڭسىز ساقتالعان 40 تان استام قارۋ تاپسىرىلدى
قونايەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسىندا زاڭسىز ساقتالعان اتىس قارۋى، وق-دارىلەر مەن جارىلعىش زاتتاردى ەرىكتى تۇردە تاپسىرۋ اكسياسى ءوتىپ جاتىر.
الماتى وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، ازاماتتىق جانە قىزمەتتىك قارۋ اينالىمىن باقىلاۋ توبىنىڭ قىزمەتكەرلەرى تۇرعىندار اراسىندا اۋقىمدى ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزگەن.
- ءبىز وبلىس تۇرعىندارىمەن 46 كەزدەسۋ وتكىزىپ، زاڭسىز ساقتالعان قارۋدى ەرىكتى تۇردە تاپسىرۋ جانە قارۋ يەلەرىنە اقشالاي سىياقى تولەۋ ءتارتىبى تۋرالى تولىق تۇسىندىرمە بەردىك. ازاماتتاردىڭ ىڭعايى ءۇشىن قالالىق جانە اۋداندىق پوليتسيا بولىمدەرىندە، سونداي-اق ح ق ك و، بازار جانە ويىن-ساۋىق ورتالىقتارى سىندى حالىق كوپ شوعىرلاناتىن ورىنداردا ۇگىت- ناسيحات ماتەريالدارى ورنالاستىرىلدى. بۇدان بولەك بارلىق پوليتسيا بولىمدەرىنە حالىققا تاراتۋ ءۇشىن ارنايى جادىنامالار بەرىلدى، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.
وبلىستىق پوليتسيا مالىمەتىنشە، بيىل 25 - شىلدەگە دەيىن 31 ازاماتتان ءوتىنىش ءتۇسىپ، ولار 41 قارۋدى تاپسىرعان. ونىڭ ىشىندە، 35 تەگىس ۇڭعىلى قارۋ، 1 تراۆماتيكالىق قارۋ جانە 5 ويىق ۇڭعىلى قارۋ.
زاڭسىز ساقتاۋداعى قارۋدى ەرىكتى تۇردە تاپسىرعان 25 ازاماتقا جالپى سوماسى 3007980 تەڭگە كولەمىندە اقشالاي سىياقى تولەندى.