الماتى وبلىسىندا وزگە ەلدىڭ تۋىن ورتەگەن 12 ادام قاماۋعا الىندى
قونايەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسىندا پوليتسيا وزگە مەملەكەتتىڭ تۋىن ورتەگەندەرگە قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعادى.
پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، 13-قاراشادا ۇيعىر اۋدانىندا تۇرعىنداردىڭ رۇقساتسىز جينالۋىنىڭ جولى كەسىلدى. توپ مۇشەلەرى شەتەل مەملەكەتىنىڭ تۋىن جانە سول ەل باسشىلىعىنىڭ فوتوسىن ورتەپ، زاڭعا قايشى ارەكەتتەر جاساعان.
پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، ماتەريالدار سوتتا قارالعاننان كەيىن 12 ازامات اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 434-بابى بويىنشا 15 تاۋلىككە دەيىن اكىمشىلىك قاماۋعا الىندى. سونىمەن قاتار التى ادامعا 20 ا ە ك كولەمىندە (78640 تەڭگە) ايىپپۇل سالىندى.
وسى دەرەك بويىنشا ارازدىقتى قوزدىرۋ بابى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. قازىر تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
پوليتسيا مەملەكەتتىك رامىزدەرگە قول سۇعۋ، سونداي-اق ارازدىق تۋدىرىپ، قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى بۇزۋعا باعىتتالعان كەز كەلگەن ارەكەت - زاڭنىڭ ورەسكەل بۇزىلۋى ەكەنىن جانە مۇنداي فاكتىلەر زاڭ تارتىبىمەن توقتاتىلاتىنىن قاتاڭ تۇردە ەسكەرتتى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك رامىزدەرى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭىنا جانە «اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى» كودەكسىنە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزىلەتىنىن حابارلاعان ەدىك.