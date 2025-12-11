ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:09, 11 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    الماتى وبلىسىندا قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى اۆتوجولدار جابىلدى

    قونايەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ كۇرت ناشارلاۋىنا بايلانىستى ءبىرقاتار باعىتتاردا كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلدى، دەپ حابارلايدى وبلىستىق ت ج د.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    فوتو: اسكەربەك قاراكوز / Kazinform

    - 11-جەلتوقسان كۇنى ساعات 17:40-تا «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 2295-2380- شاقىرىمدارى ارالىعىندا (قانشەڭگەل اۋىلىنان كۇرتى اۋىلىنا دەيىن) بارلىق كولىك ءتۇرىنىڭ قوزعالىسى توقتاتىلدى. جولدى 12-جەلتوقسان كۇنى ساعات 07:00-دە قايتا اشۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەلىنگەن قازاۆتوجول تاراتقان اقپاراتتا.

    سونىمەن قاتار، ساعات 18:00-دە «قونايەۆ - كۇرتى» اۆتوجولىنىڭ 0-67-شاقىرىمدارى ارالىعىندا دا كولىكتىڭ بارلىق تۇرىنە قوزعالىسقا شەكتەۋ قويىلدى.

    بۇل باعىت تا 12-جەلتوقساندا ساعات 07:00-دە اشىلادى دەپ كۇتىلەدى.

    تاۋلىك بويى قوسىمشا اقپارات الۋ ءۇشىن 1403 بايلانىس ورتالىعىنا حابارلاسۋعا بولادى.

    ايتا كەتەيىك، بۇگىن اباي وبلىسىندا 13 جەڭىل جانە 25 جۇك كولىگى جولدا قالىپ قويعانى حابارلاندى.

     

    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
