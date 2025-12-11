الماتى وبلىسىندا قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى اۆتوجولدار جابىلدى
قونايەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ كۇرت ناشارلاۋىنا بايلانىستى ءبىرقاتار باعىتتاردا كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلدى، دەپ حابارلايدى وبلىستىق ت ج د.
- 11-جەلتوقسان كۇنى ساعات 17:40-تا «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 2295-2380- شاقىرىمدارى ارالىعىندا (قانشەڭگەل اۋىلىنان كۇرتى اۋىلىنا دەيىن) بارلىق كولىك ءتۇرىنىڭ قوزعالىسى توقتاتىلدى. جولدى 12-جەلتوقسان كۇنى ساعات 07:00-دە قايتا اشۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەلىنگەن قازاۆتوجول تاراتقان اقپاراتتا.
سونىمەن قاتار، ساعات 18:00-دە «قونايەۆ - كۇرتى» اۆتوجولىنىڭ 0-67-شاقىرىمدارى ارالىعىندا دا كولىكتىڭ بارلىق تۇرىنە قوزعالىسقا شەكتەۋ قويىلدى.
بۇل باعىت تا 12-جەلتوقساندا ساعات 07:00-دە اشىلادى دەپ كۇتىلەدى.
تاۋلىك بويى قوسىمشا اقپارات الۋ ءۇشىن 1403 بايلانىس ورتالىعىنا حابارلاسۋعا بولادى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن اباي وبلىسىندا 13 جەڭىل جانە 25 جۇك كولىگى جولدا قالىپ قويعانى حابارلاندى.