الماتى وبلىسىندا ەكى اتوم ەلەكتر ستانسياسىن سالۋ جوسپارلانىپ وتىر
استانا. KAZINFORM - الماتى وبلىسىندا ەكى ا ە س- ءتى سالۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل تۋرالى اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى الماسادام ساتقاليەۆ ءمالىم ەتتى.
- اتوم سالاسى جونىندەگى مەملەكەتتىك كوميسسيانىڭ وتىرىسى ءوتىپ، وندا قازاقستاندا اتوم ەلەكتر ستانسياسىن سالۋدىڭ ەكىنشى پەرسپەكتيۆالىق الاڭى انىقتالدى. اتوم ەلەكتر ستانسياسىنىڭ كەلەسى ورنى دا الماتى وبلىسىنىڭ جامبىل اۋدانىندا. بۇل رەتتە ەلىمىزدىڭ وڭتۇستىگىندە ەكىنشى ستانسيا دا ورنالاسادى، ويتكەنى ول جاقتا تاپشىلىق بار. قازىر ەلەكتر ەنەرگياسى «سولتۇستىك-وڭتۇستىك» ترانزيتتىك جەلىسى ارقىلى قامتاماسىز ەتىلگەن. جاڭا ستانتسيالار ەنەرگيامەن جابدىقتاۋدىڭ تۇراقتىلىعىن ورناتادى، - دەدى الماسادام ساتقاليەۆ پارلامەنت ماجىلىسىندەگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ول قازىرگى ۋاقىتتا ستانسيانى سالۋدا الەۋەتى جوعارى كومپانيالارمەن ءتيىستى كەلىسسوز ءجۇرىپ جاتقانىن ايتتى.
- قىتايلىق CNNC كومپانياسىنا قاتىستى تۇپكىلىكتى شەشىم قابىلدانعان جوق. دەگەنمەن، ءبىز ونى باسىم مەردىگەر رەتىندە قاراستىرىپ جاتىرمىز، - دەدى اگەنتتىك باسشىسى.
ايتا كەتەلىك ەلدەگى العاشقى ا ە س اتاۋىنا قاتىستى 20 مىڭنان استام ۇسىنىس جولدانعانى تۋرالى جازعان ەدىك.