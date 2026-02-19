الماتى وبلىسىندا كولىكتەر لايعا باتىپ قالدى: اكىمدىك تۇسىنىك بەردى
قونايەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسى قاراساي اۋدانى اكىمدىگى شالقار اۋىلى تۇرعىندارىنىڭ جولداردىڭ احۋالىنا قاتىستى شاعىمىنا جاۋاپ بەردى.
الەۋمەتتىك جەلىلەردە بولاشاق كوشەسىندە كولىكتەردىڭ لايعا باتىپ، ءجۇرۋ قيىنداعانىن كورسەتەتىن ۆيدەو تارادى. مۇنداي جاعداي اۋىلدىڭ وزگە كوشەلەرىندە دە بايقالىپ، تۇرعىنداردىڭ قوزعالىسىن قيىنداتقان.
اكىمدىكتىڭ حابارلاۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا جاندوسوۆ اۋىلدىق وكرۋگىنە قاراستى شالقار اۋىلىندا اۋىزسۋ جۇيەسىن قايتا قۇرۋ جانە جاڭادان سالۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
بۇل جوباعا تاپسىرىستى قاراساي اۋدانىنىڭ تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق جانە تۇرعىن ءۇي ينسپەكتسياسى ءبولىمى بەرسە، مەردىگەر قىزمەتىن «كارات ز» ج ش س اتقارىپ جاتىر.
- نىساننىڭ قۇرىلىسى ءالى اياقتالماعان. جۇمىستار تولىقتاي 2026 -جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا بىتەدى دەپ جوسپارلانعان. سۋ قۇبىرلارىن تارتۋ بارىسىندا اۋىلدىڭ كەيبىر كوشەسىندەگى جولدارعا زاقىم كەلگەن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جەرگىلىكتى بيلىك مەردىگەر كومپانيامەن ارنايى ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ، جولداردى قۇم مەن قيىرشىقتاس قوسپاسىمەن قالپىنا كەلتىرۋدى، جۇرەتىن بولىگىن تەحنيكالىق تالاپقا ساي ەتۋ كەرەگىن ەسكەرتكەن.
قازىرگى ۋاقىتتا ەكى كوشەدە قۇم-قيىرشىقتاس توسەۋ جۇمىستارى اياقتالعان. ال 20-اقپاننان باستاپ مەردىگەر اۋىلداعى تاعى سەگىز كوشەدە جولداردى قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىسىن باستايدى.
سونىمەن قاتار شالقار اۋىلىنداعى ۇزىندىعى 1,5 شاقىرىم بولاتىن بولاشاق كوشەسىنە ورتاشا جوندەۋ جۇرگىزۋ ءۇشىن تەحنيكالىق قۇجاتتار دايىندالعان. وسى قۇجاتتارعا سۇيەنە وتىرىپ، جوندەۋ جۇمىستارىنا بيۋدجەتكە ءوتىنىش بەرىلگەن. قارجى ءبولىنىپ، سۋ قۇبىرىن قايتا جاڭارتۋ اياقتالعان سوڭ كوشەگە اسفالت توسەۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى وبلىسىندا اۋدان جولدارىن جوندەۋگە بيىل 25 ميلليارد تەڭگە بولىنگەنىن حابارلاعان ەدىك.