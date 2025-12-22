الماتى وبلىسىندا كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى الماتى وبلىسى اۋماعىندا كولىك قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلدى، دەپ حابارلايدى قازاۆتوجول.
2025 -جىلعى 22-جەلتوقسان ساعات 6:30-دا الماتى وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا (قالىڭ تۇمان، كورىنۋدىڭ شەكتەلۋى) بايلانىستى تومەندەگى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردا كولىكتىڭ بارلىق تۇرلەرى قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلىپ، جول جابىلدى:
- «الماتى- تالدىقورعان- وسكەمەن- شەمونايحا- ر ف شەك» اۆتوموبيل جولىنىڭ 25-67-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسى (تولەماقى الۋ پۋنكتىنەن - قونايەۆ قالاسىنا دەيىن)؛
- «الماتى - شەلەك - قورعاس» اۆتوموبيل جولىنىڭ 24-136-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسى (تولەماقى الۋ پۋنكتىنەن - شەلەك اۋىلىنا دەيىن).
جولدى 2025 -جىلعى 22-جەلتوقسان ساعات 11:00-دە اشۋ جوسپارلانىپ وتىر.
اسكە سالا كەتەيىك، باتىس قازاقستان وبلىسىندا كولىك قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋ قويىلعانىن جازدىق.