    08:21, 22 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    الماتى وبلىسىندا كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلدى

    استانا. KAZINFORM - اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى الماتى وبلىسى اۋماعىندا كولىك قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلدى، دەپ حابارلايدى قازاۆتوجول.

    жол жабық
    فوتو: pixabay

    2025 -جىلعى 22-جەلتوقسان ساعات 6:30-دا الماتى وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا (قالىڭ تۇمان، كورىنۋدىڭ شەكتەلۋى) بايلانىستى تومەندەگى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردا كولىكتىڭ بارلىق تۇرلەرى قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلىپ، جول جابىلدى:

    - «الماتى- تالدىقورعان- وسكەمەن- شەمونايحا- ر ف شەك» اۆتوموبيل جولىنىڭ 25-67-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسى (تولەماقى الۋ پۋنكتىنەن - قونايەۆ قالاسىنا دەيىن)؛

    - «الماتى - شەلەك - قورعاس» اۆتوموبيل جولىنىڭ 24-136-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسى (تولەماقى الۋ پۋنكتىنەن - شەلەك اۋىلىنا دەيىن).

    جولدى 2025 -جىلعى 22-جەلتوقسان ساعات 11:00-دە اشۋ جوسپارلانىپ وتىر.

    اسكە سالا كەتەيىك، باتىس قازاقستان وبلىسىندا كولىك قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋ قويىلعانىن جازدىق.

