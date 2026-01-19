الماتى وبلىسىندا حيرۋرگتار ناۋقاستىڭ بىرنەشە تۇستان سىنعان بەت سۇيەگىن قالپىنا كەلتىردى
الماتى. KAZINFORM - الماتى وبلىسىندا دارىگەرلەر بەت-سۇيەك قاڭقاسى جاراقاتتانعان پاتسيەنتكە شۇعىل تۇردە مەديتسينالىق كومەك كورسەتتى.
الماتى كوپسالالى كلينيكالىق اۋرۋحاناسىنىڭ مالىمەتىنشە، بەلگىسىز تۇلعالاردىڭ زاڭسىز ارەكەتىنەن زارداپ شەككەن ازامات ستاتسيونارعا شۇعىل تۇردە جەتكىزىلگەن. پاتسيەنتتىڭ جاعدايى اۋىر دەپ باعالاندى.
تەكسەرۋدەن كەيىن ول جانساقتاۋ بولىمىنە جاتقىزىلدى. دارىگەرلەر وعان بەت-سۇيەك قاڭقاسىنىڭ لە فور I جانە II ءتيپى بويىنشا كوپتەگەن سىنىقتارى، بەت-ۇرت كەشەنىنىڭ ەكى جاقتى زاقىمدانۋى، مۇرىن سۇيەكتەرى مەن پەردەسىنىڭ، سونداي-اق كوز ۇياسى قابىرعالارى مەن جوعارعى جاق سۇيەك قۋىستارىنىڭ سىنۋى دەگەن دياگنوز قويدى. كومپيۋتەرلىك توموگرافيا سۇيەك سىنىقتارى مەن كوپتەگەن جاراقاتتاردى راستادى.
- بەت-سۇيەك قاڭقاسىنا اشىق رەپوزيتسيا جانە وستەوسينتەز جۇرگىزىلدى. حيرۋرگتار جوعارعى جاق سۇيەگى مەن بەت-ۇرت كەشەنى ەلەمەنتتەرىنىڭ اناتوميالىق ورنىن قالپىنا كەلتىردى. حيرۋرگيالىق ارالاسۋ سۇيەك قۇرىلىمدارىن بەكىتۋگە، ومىرلىك ماڭىزدى فۋنكسيالاردى قالپىنا كەلتىرۋگە جانە ىقتيمال اسقىنۋلاردىڭ قاۋپىن ازايتۋعا مۇمكىندىك بەردى، - دەپ حابارلادى اۋرۋحانادان.
قازىرگى ۋاقىتتا پاتسەنت مامانداردىڭ تۇراقتى باقىلاۋىندا. جاعدايى تۇراقتى دەپ باعالانعان، تەراپيا جوسپارلى رەجيمدە جالعاسىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، اتىراۋدا العاش رەت ەر ادامنان ميكرو-tese وپەراتسياسى ارقىلى ۇرىق الىندى.