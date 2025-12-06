ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    الماتى وبلىسىندا شەكارا زاستاۆاسىنداعى ورتتەن 2 ادام قازا تاپتى

    قونايەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسىنداعى «نارىنقول» شەكارا زاستاۆاسىنىڭ اۋماعىنداعى قىزمەتتىك تۇرعىن ءۇي ورتەندى.

    فوتو: Freepik / ج ي

    وقيعا ورنىنا جەتكەن وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى كۇشتەرى ءورتتى تولىق ءسوندىردى. توتەنشە جاعدايدان اسكەري قىزمەتشى مەن ونىڭ بالاسى كوز جۇمدى.

    قايعىلى وقيعا بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ باستالدى.

    - شەكارا قىزمەتى قازا بولعانداردىڭ تۋىستارى مەن جاقىندارىنا قايعىعا ورتاقتاسىپ كوڭىل بىلدىرەدى. ولارعا بارلىق قاجەتتى كومەك كورسەتىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.

     

     

