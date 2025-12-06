15:20, 06 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
الماتى وبلىسىندا شەكارا زاستاۆاسىنداعى ورتتەن 2 ادام قازا تاپتى
قونايەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسىنداعى «نارىنقول» شەكارا زاستاۆاسىنىڭ اۋماعىنداعى قىزمەتتىك تۇرعىن ءۇي ورتەندى.
وقيعا ورنىنا جەتكەن وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى كۇشتەرى ءورتتى تولىق ءسوندىردى. توتەنشە جاعدايدان اسكەري قىزمەتشى مەن ونىڭ بالاسى كوز جۇمدى.
قايعىلى وقيعا بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ باستالدى.
- شەكارا قىزمەتى قازا بولعانداردىڭ تۋىستارى مەن جاقىندارىنا قايعىعا ورتاقتاسىپ كوڭىل بىلدىرەدى. ولارعا بارلىق قاجەتتى كومەك كورسەتىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.