الماتى وبلىسىندا ءسىبىر جاراسى كومىلگەن قورىم ۇستىندە ۇيلەر سالىنىپ جاتىر ما
قوناەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسىنىڭ اكىمدىگى بايسەركە اۋىلىنىڭ تۇرعىندارى ءۇشىن ءسىبىر جاراسىنىڭ قاۋپى جوق ەكەنىن مالىمدەدى.
ەكى اي بۇرىن بايسەركە اۋىلىنىڭ تۇرعىندارى ءوز ۇيلەرى بۇرىن ءسىبىر جاراسىنا شالدىققان جانۋارلار كومىلگەن اۋماقتا سالىنۋى مۇمكىن ەكەنىن بىلگەن. بۇل جاعداي اۋىل تۇرعىندارى اراسىندا الاڭداۋشىلىق تۋعىزدى.
وبلىس اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ىلە اۋدانى بايسەركە اۋىلىندا ءسىبىر جاراسىنا قاتىستى ءبىر قورىم راسىمەن دە بار. ءبىراق اتالعان قورىم جەكە مەنشىك جەر تەلىمىندە - «ترانسپەترولەۋم» ج ش س اۋماعىندا ورنالاسقان. ارحيۆ دەرەكتەرىنە سايكەس، مۇندا 1958 -جىلى ءبىر ءىرى قارا مال، ال 1968 -جىلى ەكى جىلقى جەرلەنگەن.
نىساننىڭ اينالاسىندا راديۋسى 1000 مەتر بولاتىن سانيتارلىق- قورعاۋ ايماعى بەلگىلەنگەن. اتالعان ايماق بايسەركە اۋىلىنىڭ ءبىر بولىگىن جانە تالعار اۋدانىنا قاراستى كىشى بايسەركە اۋىلىنىڭ كەيبىر جەر تەلىمدەرىن قامتيدى.
- سانيتارلىق- قورعاۋ ايماعىنا كىرەتىن تۇرعىن ۇيلەر مەن باسقا دا نىسانداردى كوشىرۋ نەمەسە بۇزۋ ماسەلەسى قاراستىرىلىپ جاتقان جوق. قازىرگى ۋاقىتتا، جەرگىلىكتى تۇرعىندارعا ەشقانداي قاۋىپ ءتونىپ تۇرعان جوق، - دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.
ماسەلەنى جان-جاقتى زەردەلەۋ جانە قاجەتتى شارالاردى انىقتاۋ ماقساتىندا اۋدان اكىمىنىڭ وكىمىمەن جۇمىس توبى قۇرىلعان. ونىڭ قۇرامىنا اۋداندىق ۆەتەريناريالىق ينسپەكتسيا مەن ۆەتەريناريا ءبولىمى، سانيتاريالىق- ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ ءبولىمى، جەر قاتىناستارى، ساۋلەت جانە قالا قۇرىلىسى بولىمدەرىنىڭ وكىلدەرى، سونداي-اق «قازاق عىلىمي- زەرتتەۋ ۆەتەريناريا ينستيتۋتى» ج ش س-نىڭ عىلىمي كەڭەسشىلەرى، اۋىلدىق وكرۋگ اكىمدىگى مەن اۋىل بەلسەندىلەرى ەندى.
- قازىرگى ۋاقىتتا جۇمىس توبى عىلىمي ماماندارمەن بىرلەسىپ زەرتتەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. توپ ەكى وتىرىس وتكىزىپ، وندا قورىمنىڭ ناقتى ورنالاسقان جەرىن انىقتاۋ، سانيتارلىق- قورعاۋ ايماعىن ناقتىلاۋ جانە قاۋىپسىزدىك شارالارىن قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا ۇسىنىستار ازىرلەندى. ارحيۆتىك قۇجاتتار مەن جينالعان دەرەكتەر تالدانۋدا. قورىم مەن ونىڭ سانيتارلىق- قورعاۋ ايماعىنا قاتىستى تۇپكىلىكتى شەشىم الداعى ءبىر اي ىشىندە جۇمىس توبىنىڭ قورىتىندى وتىرىسىندا قابىلدانادى. ناتيجەسىندە ءتيىستى شارالار بەلگىلەنەدى، - دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.
سونىمەن قاتار ىلە اۋدانى اكىمىنىڭ 2016 -جىلدىڭ 8-ساۋىرىندەگى «اۋدان اۋماعىنداعى ءسىبىر جاراسى قورىمدارىنىڭ ورىندارىن انىقتاۋ تۋرالى» شەشىمىنە ءتيىستى وزگەرىستەر ەنگىزىلمەك.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن باتىس قازاقستاندا كومىلگەن ءسىبىر جاراسى وشاعىنان قانداي قاۋىپ بار ەكەنىن جازعانبىز.
اۆتور
دوسبول اتاجان