الماتى وبلىسىندا ءۇش بالىقشىعا وق اتقان ازامات 15 جىلعا سوتتالدى
قونايەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر بويىنشا مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىندا ت. -عا قاتىستى ق ك- ءنىڭ 24-بابىنىڭ 3-بولىگى (قىلمىسقا وقتالۋ) جانە 99-بابىنىڭ 2-بولىگىنىڭ 1 تارماعى (ادام ءولتىرۋ) بويىنشا قىلمىستىق ءىس قارالدى.
وبلىستىق سوت مالىمەتىنە سايكەس، 2024-جىلدىڭ 26-قازانىندا ت. ەسىمدى ازامات قونايەۆ-باقاناس اۆتوجولىنىڭ 26-شاقىرىمىندا ورنالاسقان «ش» شارۋا قوجالىعى اۋماعىندا سپيرتتىك ىشىمدىك ءىشىپ، شامامەن 22:00 دە ىلە وزەنىنىڭ جاعاسىنا بارعان. سول جەردە بالىق اۋلاپ وتىرعان ۋ. د. جانە ك. -نى كورىپ، ولاردىڭ باعىتىنا مىلتىقتان بىرنەشە رەت وق اتقان.
ناتيجەسىندە جابىرلەنۋشىلەر ءارتۇرلى دارەجەدەگى جاراقاتتار العان. الايدا مەديتسينالىق كومەكتىڭ ارقاسىندا ولار امان قالعان.
- سوت ت- نىڭ ءىس-ارەكەتتەرىن ق ك- ءنىڭ 24-بابىنىڭ 3-بولىگى مەن 99-بابىنىڭ 2-بولىگى 1-تارماعىنا سايكەس سارالاپ، قىلمىستى الكوگولدىك ماساڭ كۇيدە جاساۋىن جاۋاپتىلىقتى اۋىرلاتاتىن جاعداي دەپ تانىدى. سوت ۇكىمىمەن ت. 15 جىل مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ تۇرىندە جازا تاعايىندالدى، - دەپ حابارلادى سوتتان.
ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.
ەسكە سالايىق، بۇگىن اپەللياتسيالىق سوت «ديكي ارماننىڭ» ۇكىمىن وزگەرىسسىز قالدىردى.