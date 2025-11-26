ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    15:28, 26 - قاراشا 2025 | GMT +5

    الماتى وبلىسىندا ءۇش بالىقشىعا وق اتقان ازامات 15 جىلعا سوتتالدى

    قونايەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر بويىنشا مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىندا ت. -عا قاتىستى ق ك- ءنىڭ 24-بابىنىڭ 3-بولىگى (قىلمىسقا وقتالۋ) جانە 99-بابىنىڭ 2-بولىگىنىڭ 1 تارماعى (ادام ءولتىرۋ) بويىنشا قىلمىستىق ءىس قارالدى.

    сотталды
    Фото: pexels.com

    وبلىستىق سوت مالىمەتىنە سايكەس، 2024-جىلدىڭ 26-قازانىندا ت. ەسىمدى ازامات قونايەۆ-باقاناس اۆتوجولىنىڭ 26-شاقىرىمىندا ورنالاسقان «ش» شارۋا قوجالىعى اۋماعىندا سپيرتتىك ىشىمدىك ءىشىپ، شامامەن 22:00 دە ىلە وزەنىنىڭ جاعاسىنا بارعان. سول جەردە بالىق اۋلاپ وتىرعان ۋ. د. جانە ك. -نى كورىپ، ولاردىڭ باعىتىنا مىلتىقتان بىرنەشە رەت وق اتقان.

    ناتيجەسىندە جابىرلەنۋشىلەر ءارتۇرلى دارەجەدەگى جاراقاتتار العان. الايدا مەديتسينالىق كومەكتىڭ ارقاسىندا ولار امان قالعان.

    - سوت ت- نىڭ ءىس-ارەكەتتەرىن ق ك- ءنىڭ 24-بابىنىڭ 3-بولىگى مەن 99-بابىنىڭ 2-بولىگى 1-تارماعىنا سايكەس سارالاپ، قىلمىستى الكوگولدىك ماساڭ كۇيدە جاساۋىن جاۋاپتىلىقتى اۋىرلاتاتىن جاعداي دەپ تانىدى. سوت ۇكىمىمەن ت. 15 جىل مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ تۇرىندە جازا تاعايىندالدى، - دەپ حابارلادى سوتتان.

    ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.

    ەسكە سالايىق، بۇگىن اپەللياتسيالىق سوت «ديكي ارماننىڭ» ۇكىمىن وزگەرىسسىز قالدىردى.

    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
