الماتى وبلىسىندا بارىمتامەن اينالىسقان قىلمىستىق توپ ۇستالدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى وبلىسى ەڭبەكشىقازاق اۋدانىندا الدىن الا ءسوز بايلاسۋىمەن جاسالعان مال ۇرلىعىنىڭ ءبىرقاتار دەرەگى اشىلدى.
وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، جەدەل- ىزدەستىرۋ شارالارى بارىسىندا اقشي اۋىلىنىڭ 20- 25 جاس ارالىعىنداعى ءتورت تۇرعىنى ۇستالدى.
ءتىنتۋ جۇرگىزۋ كەزىندە اقشي اۋىلىنىڭ ۇيلەرىنىڭ بىرىنەن اڭشىلىق قارۋ جانە بولشەكتەلگەن جىلقىنىڭ ەتتەرى تابىلىپ، تاركىلەندى. ايعاق زاتتار قىلمىستىق ءىستىڭ ماتەريالدارىنا تىركەلىپ، ەت زاڭدى يەسىنە قايتارىلعان.
- ولار ءۇي جانۋارلارىن زاڭسىز اتىپ، كەيىن ولاردى بولشەكتەۋ جانە قىلمىستى جاسىرۋ ماقساتىندا ەتىن اكەتۋ ارەكەتتەرىن جاسادى دەگەن كۇدىككە ءىلىندى. تەرگەۋ بارىسىندا اتالعان زاڭسىز ارەكەتتەر جەرگىلىكتى تۇرعىندار اراسىندا كەڭ قوعامدىق رەزونانس تۋدىرعانى انىقتالدى. اتالعان قىلمىستىق ءىستى تەرگەۋ بارىسى الماتى وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى باسشىلىعىنىڭ ەرەكشە باقىلاۋىندا. سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ جالعاسىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قىزىلوردادا بارىمتاشىلار مالدى سويىپ جاتقان جەرىنەن قولعا تۇسكەن.
اۆتور
دوسبول اتاجان