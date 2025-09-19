الماتى وبلىسىندا بالاسىن اسىراۋدان باس تارتقان 33 ادام سوتتالىپ، 108 ى قامالدى
استانا. KAZINFORM - الماتى وبلىسىنىڭ پروكۋرورلارى 3,5 ميلليارد تەڭگە اليمەنت ءوندىردى، دەپ حابارلايدى وبلىستىق پروكۋراتۋرانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، وسى جىلدىڭ سەگىز ايىندا 3,5 ميلليارد تەڭگە كولەمىندەگى اليمەنتتىك بەرەشەك وتەلدى.
- ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 139-بابى (بالالاردى اسىراۋعا ارنالعان قاراجاتتى تولەۋ جونىندەگى مىندەتتەردى ورىنداماۋ) بويىنشا 50 قاساقانا تولەمەگەن بورىشكەر قىلمىستىق جاۋاپتىلىققا تارتىلدى. ونىڭ ىشىندە 33 ادام سوتتالىپ، تاعى 17 ءىس بەرەشەكتىڭ ەرىكتى تۇردە وتەلۋىنە بايلانىستى توقتاتىلدى. مىسالى، اۋداندىق سوت بورىشكەر «ا»-نى 2,1 ميلليون تەڭگە قارىزى ءۇشىن ءبىر جىلعا بوستاندىعىن شەكتەۋگە ۇكىم شىعاردى. ول ەكى جىلدان استام ۋاقىت بويى بالاسىن اسىراۋ جونىندەگى مىندەتىن ورىنداماعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار، اليمەنتتىك قارىزداردى وتەۋ ءۇشىن 4 جىلجىمايتىن مۇلىك (جەر تەلىمدەرى، ۇيلەر) تاركىلەندى. ماسەلەن، 5 ميلليون تەڭگە بەرەشەگى بار بورىشكەر «ي»-دىڭ ورنىنا سوت ورىنداۋشىسى ەڭبەكشىقازاق اۋدانىنداعى 100 شارشى مەتر تۇرعىن ءۇيدى ءوندىرىپ الدى.
- پروكۋراتۋرانىڭ باستاماسىمەن 169 بورىشكەر اكىمشىلىك جاۋاپتىلىققا تارتىلىپ، ولاردىڭ 108 ى 5 ى تاۋلىككە دەيىن قاماۋعا الىندى. مۇنداي شارالار اتا-انالىق مىندەتتەمەلەرىن قاساقانا ورىنداماي جۇرگەندەر ءۇشىن ايقىن تاجىريبە بولىپ وتىر، - دەپ اتاپ ءوتتى پروكۋراتۋرا.
پروكۋراتۋرا اليمەنتتىك مىندەتتەمەلەردىڭ الەۋمەتتىك ماڭىزى زور ەكەنىن، ال ولاردى ورىنداۋدان جالتارعان ءاربىر جاعداي قىلمىستىق- قۇقىقتىق جانە اكىمشىلىك تارتىپپەن جولىن كەسەتىنىن حابارلايدى.