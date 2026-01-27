الماتى وبلىسىندا ايەلى مەن ەنەسىن ۇرىپ-سوققان ازامات ۇستالدى
قوناەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسىندا 31 جاستاعى ەر ازامات ايەلى مەن ەنەسىنە قول كوتەرگەن.
جەلىدەگى بەينەروليكتەن ەر ادامنىڭ ءۇي اۋلاسىندا الدىمەن ايەلدى، كەيىن ونىڭ اناسىن بەلگىسىز زاتپەن ۇرىپ جاتقانىن كورۋگە بولادى.
الماتى وبلىسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى اتالعان دەرەك بويىنشا 31 جاستاعى ازامات ۇستاپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالعانىن حابارلادى.
- ەر ادام مەن ونىڭ جۇبايى اراسىندا جانجال تۋىنداعانى انىقتالدى. وقيعا بارىسىندا ايەلگە جانە ونىڭ اناسىنا دەنە جاراقاتتارى كەلتىرىلىپ، سونداي-اق مۇلىكتەرى قاساقانا بۇلىنگەن. بولعان جايتقا بايلانىستى قىلمىستىق كودەكستىڭ ەكى بابى بويىنشا ءىس تىركەلدى. قازىرگى ۋاقىتتا وقيعانىڭ ءمان-جايىن جان-جاقتى، تولىق جانە وبەكتيۆتى انىقتاۋعا باعىتتالعان بارلىق قاجەتتى تەرگەۋ ارەكەتتەرى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن پوليتسيا جەتىسۋ وبلىسىندا بالانى ۇرىپ-سوققان ايەلدى ۇستادى.