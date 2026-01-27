ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    22:41, 27 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    الماتى وبلىسىندا ايەلى مەن ەنەسىن ۇرىپ-سوققان ازامات ۇستالدى

    قوناەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسىندا 31 جاستاعى ەر ازامات ايەلى مەن ەنەسىنە قول كوتەرگەن.

    ا
    Фото: Kazinform

    جەلىدەگى بەينەروليكتەن ەر ادامنىڭ ءۇي اۋلاسىندا الدىمەن ايەلدى، كەيىن ونىڭ اناسىن بەلگىسىز زاتپەن ۇرىپ جاتقانىن كورۋگە بولادى.

    الماتى وبلىسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى اتالعان دەرەك بويىنشا 31 جاستاعى ازامات ۇستاپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالعانىن حابارلادى.

    - ەر ادام مەن ونىڭ جۇبايى اراسىندا جانجال تۋىنداعانى انىقتالدى. وقيعا بارىسىندا ايەلگە جانە ونىڭ اناسىنا دەنە جاراقاتتارى كەلتىرىلىپ، سونداي-اق مۇلىكتەرى قاساقانا بۇلىنگەن. بولعان جايتقا بايلانىستى قىلمىستىق كودەكستىڭ ەكى بابى بويىنشا ءىس تىركەلدى. قازىرگى ۋاقىتتا وقيعانىڭ ءمان-جايىن جان-جاقتى، تولىق جانە وبەكتيۆتى انىقتاۋعا باعىتتالعان بارلىق قاجەتتى تەرگەۋ ارەكەتتەرى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن پوليتسيا جەتىسۋ وبلىسىندا بالانى ۇرىپ-سوققان ايەلدى ۇستادى.

    تەگ:
    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار