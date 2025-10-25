الماتى وبلىسىندا العاش رەت اۋقىمدى درون-شوۋ وتەدى
الماتى. قازاقپارات – 25-قازان - رەسپۋبليكا كۇنى مەرەكەسىنە وراي قونايەۆ قالاسىنىڭ ورتالىق الاڭىندا ۇلكەن مەرەكەلىك شارا ۇيىمداستىرىلادى، دەپ حابارلايدى الماتى وبلىسىنىڭ اكىمدىگى.
كەشكى باعدارلاما ساعات 17:00 دە باستالىپ، تانىمال ەسترادا جۇلدىزدارىنىڭ قاتىسۋىمەن كونسەرت وتەدى. مەرەكەلىك كەشتىڭ حەدلاينەرلەرى - Esko ،Ray جانە نۇرسۇلتان نۇربەرديەۆ.
كەشتىڭ باستى ءسانى - الماتى وبلىسىندا العاش رەت وتكىزىلەتىن درون-شوۋ بولماق. كەشكى اسپاندا جۇزدەگەن درون كوتەرىلىپ، جارىق ارقىلى ءتۇرلى بەينەلەر مەن كومپوزيتسيالار جاسايدى.
وبلىس اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، بيىل ەلىمىز مەملەكەتتىك ەگەمەندىك تۋرالى دەكلاراتسيانىڭ قابىلدانعانىنا 35 جىل تولۋىن اتاپ وتۋدە. بۇل تاريحي قۇجات - قازىرگى قازاقستاننىڭ تاۋەلسىز مەملەكەت رەتىندە قالىپتاسۋ جولىنىڭ باستاۋى.
«رەسپۋبليكا كۇنىنە وراي وڭىردە جۇزدەگەن مەرەكەلىك ءىس-شارا ۇيىمداستىرىلىپ جاتىر. ولاردىڭ قاتارىندا بيزنەس قاۋىمداستىعىنىڭ وكىلدەرىمەن كەزدەسۋلەر، جاستارعا ارنالعان ەكسكۋرسيالار، فورۋمدار مەن كونفەرەنسيالار بار. ال 25-قازاندا قونايەۆ قالاسىنىڭ ورتالىق الاڭىندا كۇندىزگى جانە كەشكى كونتسەرتتەر ءوتىپ، مەرەكەنىڭ شارىقتاۋ شەگى رەتىندە ەرەكشە درون-شوۋ ۇسىنىلادى. بۇل ءىس-شارا دەمەۋشىلەردىڭ قولداۋىمەن وتكىزىلىپ، تۇرعىندار مەن قوناقتارعا تاماشا سىي بولماق»، - دەلىنگەن اكىمدىك حابارلاماسىندا.
ۇيىمداستىرۋشىلار قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىن وتباسىمەن بىرگە كەلىپ، بيىلعى جىلدىڭ ەڭ اسەرلى ساتتەرىنىڭ بىرىنە اينالاتىن ەرەكشە جارىق شوۋىن تاماشالاۋعا شاقىرادى.
