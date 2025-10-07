الماتى وبلىسى تۋريستىك رەكورد ورناتتى
استانا. KAZINFORM - الماتى وبلىسىندا تۋريستىك اعىمنىڭ رەكوردتىق ءوسىمى تىركەلدى، دەپ حابارلايدى الماتى وبلىسىنىڭ اكىمدىگى.
اكىمدىك اتاپ وتكەندەي، 2025 -جىلى وڭىرگە 2,5 ميلليوننان استام ادام كەلدى - بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا شامامەن %40 عا كوپ.
دەمالۋشىلار اراسىندا ەڭ تانىمال باعىتتاردىڭ ءبىرى ءداستۇرلى تۇردە قاپشاعاي سۋ قويماسى بولىپ وتىر: بيىلعى جازدا مۇندا شامامەن 1 ميلليون 800 مىڭ تۋريست تىنىقتى. قالعاندارى ءوڭىردىڭ تابيعي ءىنجۋ-مارجاندارىن - كولساي كولدەرى، شارىن شاتقالى جانە ىلە-الاتاۋ ۇلتتىق ساياباعىن تاڭدادى.
- الماتى وبلىسى تۋريزم سالاسىندا جوعارى الەۋەتى بار ايماقتاردىڭ ءبىرى رەتىندە ءوز مارتەبەسىن تۇراقتى تۇردە ساقتاپ كەلەدى. مۇندا تۋريستىك اعىم ماۋسىمعا قاراماستان باسەڭدەمەيدى. بيىل شەتەلدىك تۋريستەر سانى %12 عا، ال ىشكى تۋريزم %25 عا ارتقان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
الماتى وبلىسىنىڭ تۋريزم باسقارماسىنىڭ باسشىسى قۋانىشبەك ميرامبەك ۇلىنىڭ ايتۋىنشا، بيىل وڭىردەگى ءۇش ۇلتتىق ساياباق - «ىلە الاتاۋى»، «كولساي كولدەرى» جانە «شارىن» - 700 مىڭنان استام ادامدى قابىلداعان.
قاپشاعاي سۋ قويماسىنىڭ جاعالاۋى - قونايەۆ قالاسى ۇلكەن سۇرانىسقا يە. جازعى ماۋسىمدا مۇندا 1,8 ميلليوننان استام تۋريست كەلىپ، جاعاجايلىق دەمالىستىڭ راقاتىن كوردى. سونداي-اق بيىل وقيعالى تۋريزم بەلسەندى دامىپ، جاقسى ناتيجەلەر كورسەتتى.
شەتەلدىك قوناقتار اراسىندا كولساي كولدەرى، شارىن شاتقالى جانە ىلە-الاتاۋ ۇلتتىق ساياباعى ەرەكشە تانىمال. 2025 -جىلدىڭ توعىز ايىندا بۇل ءۇش نىسانعا 700 مىڭنان استام ادام بارىپ، ولاردىڭ 530 مىڭى كولساي كولدەرىنە كەلگەن. ءار ءۇشىنشى كەلۋشى - شەتەلدىك تۋريست.
بيىل ايماققا ءۇندىستاننان، پارسى شىعاناعى ەلدەرىنەن جانە رەسەيدەن كوپتەگەن قوناق كەلدى.
تۇركيادان كەلگەن تۋريست مەرت فۋركان ءوز اسەرىمەن ءبولىستى.
- مۇندا وتە ادەمى، ماعان ۇنادى. ءبىزدىڭ تۇركيادا ۇقساس جەر بار - ۋزىنكول، ءبىراق مۇنداعى تابيعات بايىراق: جاسىل جەلەك كوپ، سۋى تازا ءارى ءمولدىر. مەن بۇل جەرلەردى كوپتەن كورگىم كەلگەن - بۇل اتا-بابامىزدىڭ جەرى. تۇركى حالىقتارىنا وسى وڭىرگە كەلىپ، ءوز كوزدەرىمەن كورۋدى كەڭەس بەرەمىن، - دەدى فۋركان.
تۋريستىك اعىمنىڭ وسۋىنە ينفراقۇرىلىمدى دايەكتى دامىتۋ ىقپال ەتتى. 2025 -جىلى تۋريستىك باعىتتاردى اباتتاندىرۋعا 171 ميلليون تەڭگە ءبولىندى. جۇمىستار «كولساي كولدەرى»، «ىلە-الاتاۋ» ۇلتتىق ساياباقتارىندا جانە قونايەۆ قالاسىندا جۇرگىزىلىپ جاتىر.
بۇل جەرلەردە پيرستەر، ەكوساتىلار، كىرەبەرىس توپتار مەن وت جاعۋ ايماقتارى ورناتىلىپ، مەتال قاڭقالى جاڭا سەرۋەندەۋ سوقپاقتارى سالىندى. بۇل شارالار دەمالۋشىلارعا قولايلى جاعداي جاساۋعا جانە ءوڭىردىڭ تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
وسىعان دەيىن قازاقستاندا تۋريزمدى دامىتۋدىڭ نەگىزگى الەۋەتى اتالدى.