09:07, 22 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
الماتى تۇرعىندارىنا تۇندە جەر سىلكىنىسى سەزىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى تۇرعىندارى 22-جەلتوقسانعا قاراعان ءتۇنى جەر سىلكىنىسىن سەزدى.
سەيسمولوگتاردىڭ مالىمەتىنشە، جەر سىلكىنىسى 2 بال شاماسىندا سەزىلدى.
ق ر ۇ ي ا و گەوفيزيكالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ قازاقستاندىق دەرەكتەر ورتالىعىنىڭ دەرەگىنە سايكەس، جەراستى دۇمپۋلەرى 2025 -جىلعى 22-جەلتوقساندا ساعات 02:16-دا استانا ۋاقىتىمەن (گرينۆيچ بويىنشا 21-جەلتوقسان ساعات 21:16) قىتاي اۋماعىندا تىركەلگەن.
جەر سىلكىنىسىنىڭ ەپيسەنترىنىڭ كوورديناتتارى: سولتۇستىك ەندىكتىڭ 41,23 گرادۋسى، شىعىس بويلىقتىڭ 78,87 گرادۋسى.
جەر سىلكىنىسىنىڭ ماگنيتۋداسى 5,0, ەنەرگەتيكالىق كلاسى - K=11,5.