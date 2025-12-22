ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:07, 22 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    الماتى تۇرعىندارىنا تۇندە جەر سىلكىنىسى سەزىلدى

    الماتى. KAZINFORM - الماتى تۇرعىندارى 22-جەلتوقسانعا قاراعان ءتۇنى جەر سىلكىنىسىن سەزدى.

    
    فوتو: الەكساندر پاۆسكي / Kazinform

    سەيسمولوگتاردىڭ مالىمەتىنشە، جەر سىلكىنىسى 2 بال شاماسىندا سەزىلدى.

    ق ر ۇ ي ا و گەوفيزيكالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ قازاقستاندىق دەرەكتەر ورتالىعىنىڭ دەرەگىنە سايكەس، جەراستى دۇمپۋلەرى 2025 -جىلعى 22-جەلتوقساندا ساعات 02:16-دا استانا ۋاقىتىمەن (گرينۆيچ بويىنشا 21-جەلتوقسان ساعات 21:16) قىتاي اۋماعىندا تىركەلگەن.

    جەر سىلكىنىسىنىڭ ەپيسەنترىنىڭ كوورديناتتارى: سولتۇستىك ەندىكتىڭ 41,23 گرادۋسى، شىعىس بويلىقتىڭ 78,87 گرادۋسى.

    جەر سىلكىنىسىنىڭ ماگنيتۋداسى 5,0, ەنەرگەتيكالىق كلاسى - K=11,5.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
