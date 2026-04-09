    10:53, 09 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    الماتى تاۋلارىندا قوقىس جيناپ، تەگىن كوفە الۋعا بولادى

    الماتى. KAZINFORM - الماتىنىڭ جاڭادان اشىلعان «بۇتاقتى» ۆيزيت-ورتالىعىندا قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا ارنالعان ەكولوگيالىق باستاما ىسكە قوسىلدى.

    Алматы таулары
    فوتو: الماتى اكىمدىگى

    قالالىق تۋريزم باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، ىلە-الاتاۋى ۇلتتىق پاركىنە كلۋشىلەر تاۋداعى قوقىستى جيناپ، ۆيزيت-ورتالىققا وتكىزە الادى. ونىڭ ورنىنا ولارعا تەگىن سۋسىن - كوفە نەمەسە شاي ۇسىنىلادى.

    - اتالعان باستاما «تازا قازاقستان» رەسپۋبليكالىق اكسياسى اياسىندا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. جوبا تابيعاتتى تازا ۇستاۋعا شاقىرىپ قانا قويماي، ءاربىر ادامنىڭ جەكە جاۋاپكەرشىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان. ۇيىمداستىرۋشىلار اتاپ وتكەندەي، تاۋدا دەمالۋ مادەنيەتى - ەڭ الدىمەن قورشاعان ورتاعا ۇقىپتى قاراۋدان باستالادى، - دەپ حابارلادى باسقارمادان.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ىلە-الاتاۋى ۇلتتىق پاركىنىڭ اۋماعىندا، تۋريستەر ءجيى باراتىن باعىتتاردىڭ بىرىندە جاڭا «بۇتاقتى» ۆيزيت-ورتالىعى اشىلعان بولاتىن.

     

    Бейсен Сұлтан
