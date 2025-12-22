الماتى تاۋلارىندا بويجەتكەن ءمايىتى تابىلدى - ت ج م تۇسىنىكتەمەسى
استانا. KAZINFORM - وسى دەمالىس كۇندەرى الماتى تاۋلارىندا جوعالىپ كەتكەن 18 جاستاعى قىزدىڭ ءمايىتى تابىلدى. مارقۇم 19-جەلتوقسان كۇنى شامامەن ساعات 16:00-دە اپكەسىمەن سوڭعى رەت بايلانىسقا شىققان.
وقيعاعا بايلانىستى توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى رەسپۋبليكالىق جەدەل قۇتقارۋ جاساعىنىڭ قۇتقارۋ بولىمشەسىنىڭ باس قۇتقارۋشىسى سەرعازى ءابدىقادىر تۇسىنىكتەمە بەردى.
- 18-جەلتوقسان كۇنى تاميريس تاۋعا شىققان. 19-جەلتوقسانعا قاراعان ءتۇنى ساعات 01:18-دە ءبىزدىڭ پوستتان ەكى توپ ىزدەستىرۋ جۇمىستارىنا اتتاندى. ءبىر توپ بازادان Pioneer تاۋ كۋرورتىنا قاراي بەت الدى. سول ۋاقىتتا اۋا رايى كۇرت ناشارلاپ، قار جاۋىپ، بوران كۇشەيىپ، جەلدىڭ ۇيىتقۋى قۇتقارۋ جۇمىستارىنا ايتارلىقتاي كەدەرگى كەلتىردى. قاردىڭ قالىڭدىعى كەي جەرلەردە تىزەدەن اسىپ، ءتىپتى كەۋدەگە دەيىن جەتتى. ىزدەۋ جۇمىستارىنا 70 تەن استام قۇتقارۋشى مەن ەرىكتىلەر جۇمىلدىرىلدى. 20-جەلتوقسان كۇنى بۋتاكوۆ سارقىراماسىنىڭ ماڭىنان مارقۇمنىڭ ءمايىتى تابىلدى، - دەدى مامان Jibek joly تەلەارناسىنىڭ بۇگىن LIVE باعدارلاماسىندا.
سونىمەن قاتار سەرعازى ءابدىقادىر تاۋلى ايماقتىڭ اسا قاۋىپتى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، تاۋداعى كەز كەلگەن قاتەلىك ادام دەنساۋلىعىنا نەمەسە ومىرىنە تىكەلەي قاۋىپ توندىرەدى. سوندىقتان تاۋعا شىعار الدىندا اۋا رايى بولجامىن مۇقيات تەكسەرىپ، قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن ساقتاۋ ماڭىزدى. سونداي-اق جالعىز شىعۋعا بولمايدى.
- بۋتاكوۆ سارقىراماسى Pioneer تاۋ كۋرورتىنان الىس ورنالاسقان جانە بۇل اۋماق سنوۋبورد پەن شاڭعى تەبۋگە ارنالماعان. الدىن الا دەرەكتەر بويىنشا، تاميريس قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ساقتاماۋ سالدارىنان قازا تاپقان. قازىرگى ۋاقىتتا وقيعاعا بايلانىستى تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇمىستارىن پوليتسيا دەپارتامەنتى جۇرگىزىپ جاتىر، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، الماتى تاۋلارىندا جوعالىپ كەتكەن 20 جاستاعى جىگىتتىڭ ءمايىتى تابىلعان ەدى.
سونىمەن قاتار قۇتقارۋشىلار الماتى تاۋلارىندا اداسقان ەكى جاس ءوسپىرىمدى تومەنگە تۇسىرگەن ەدى.