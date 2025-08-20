الماتى سوتى جەلىدە تاراعان سۋديانىڭ ۆيدەوسىنا قاتىستى تۇسىنىك بەردى
الماتى. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىدە سۋديانىڭ تۇسىنىكسىز قيمىل جاساعان ءساتى تۇسىرىلگەن ۆيدەو تارادى.
كادردا الماتىنىڭ مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى سوتىنىڭ سۋدياسى باقىتحان باكىربايەۆ ەكەنى ايتىلادى.
الماتى سوتتارىنىڭ رەسمي جاۋابىنا سايكەس، ۆيدەو 2024-جىلى اتى شۋلى قىلمىستىق ءىس بويىنشا وتكەن وتىرىستان الىنعان. ول كەزدە ءۇش ايىپتالۋشىعا قاتىستى بۇلتارتپاۋ شاراسىن وزگەرتۋ تۋرالى ءوتىنىش قارالعان.
سوتتىڭ حابارلاۋىنشا، وتىرىس بارىسىندا پروتسەسكە قاتىسۋشىلاردىڭ ءبىرى زالدان شىقپاق بولعان. سۋديانىڭ جاساعان قيمىلى ءتارتىپتى ساقتاپ، پروتسەستىڭ دۇرىس ءوتۋىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعانى ايتىلدى.
- ءوتىنىشتى قاراۋ قورىتىندىسى بويىنشا سوت ايىپتالۋشىلارعا قاتىستى قاماۋدا ۇستاۋ تۇرىندەگى بۇلتارتپاۋ شاراسىن قولدانۋدان باس تارتتى. قىلمىستىق ءىستىڭ ءمانى بويىنشا سوت اقتاۋ ۇكىمىن شىعاردى. بۇل ۇكىم جوعارى تۇرعان سوتپەن وزگەرىسسىز قالدىرىلىپ، زاڭدى كۇشىنە ەندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار ءىس قاراۋ كەزىندە سۋديانىڭ ارەكەتىنە قاتىستى شاعىمدار ءتۇسىپ، سۋديالىق ادەپ جونىندەگى كوميسسيا وعان قوعامدىق سوگىس جاريالاعانى بەلگىلى بولدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الەۋمەتتىك جەلىدە شىمكەنت سوتىنىڭ سۋدياسى ءابىنۇر قارابايەۆتىڭ ب ا ق وكىلىنە قاراپ اۋزىن قيسايتقان ۆيدەوسى تاراعان ەدى. كەيىنىرەك ونىڭ بۇل ارەكەتىنە قاتىستى قىزمەتتىك تەكسەرۋ تاعايىندالعانى حابارلاندى.