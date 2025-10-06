الماتى قالاسىنا جاڭا مارتەبە بەرىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى قالاسىنا World Craft City - دۇنيەجۇزىلىك قولونەر قالاسى مارتەبەسى رەسمي تابىستالدى.
بۇل شەشىمدى دۇنيەجۇزىلىك قولونەرشىلەر كەڭەسى (World Crafts Council) قابىلدادى. ولار الماتىنىڭ مادەني مۇرانى ساقتاۋداعى، قولونەردى دامىتۋ مەن كرەاتيۆتى ەكونوميكانى قولداۋداعى ۇلەسىن العا تارتتى.
سالتاناتتى ءراسىم الماتىدا ۇيىمداستىرىلعان ALA CRAFT 2025 حالىقارالىق فەستيۆالى اياسىندا ءوتتى. فەستيۆالگە قازاقستان، ازيا، ەۋروپا، اۆستراليا جانە ا ق ش ەلدەرىنەن 100-دەن استام شەبەر قاتىستى.
- الماتىعا World Craft City مارتەبەسىنىڭ بەرىلۋى - قالامىز ءۇشىن ماڭىزدى جەتىستىك. ول الماتىنىڭ كرەاتيۆتى يندۋستريا مەن مادەني تۋريزم ورتالىعى تۇرعىسىنان حالىقارالىق بەدەلىن نىعايتادى. سونىمەن قاتار بىزدەگى قولونەردى جاھانعا تانىتۋعا، ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن، حالىقارالىق شەبەرلىك رەزيدەنتسيالارىن دامىتۋعا جانە قولونەردىڭ قالا ەكونوميكاسىنا ينتەگراتسيالانعان تۇراقتى ەكوجۇيەسىن قالىپتاستىرۋعا جول اشادى، - دەدى الماتى قالاسى تۋريزم باسقارماسىنىڭ باسشىسى عاليا توقسەيىتوۆا.
ەسكە سالايىق، بىلتىر الماتى «دۇنيەجۇزىندەگى قولونەر قالالارى» تىزىمىنە ەنۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعانبىز.
2025 -جىلدىڭ العاشقى جارتىسىندا الماتىعا 1,14 ميلليوننان استام تۋريست كەلدى. ونىڭ - 323,5 مىڭى شەتەلدىك مەيمان.