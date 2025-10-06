ق ز
    10:42, 06 - قازان 2025 | GMT +5

    الماتى قالاسىنا جاڭا مارتەبە بەرىلدى

    الماتى. KAZINFORM - الماتى قالاسىنا World Craft City - دۇنيەجۇزىلىك قولونەر قالاسى مارتەبەسى رەسمي تابىستالدى.

    Алматыға дүниежүзілік қолөнер қаласы мәртебесі ресми табысталды
    فوتو: الماتى قالاسى تۋريزم باسقارماسى

    بۇل شەشىمدى دۇنيەجۇزىلىك قولونەرشىلەر كەڭەسى (World Crafts Council) قابىلدادى. ولار الماتىنىڭ مادەني مۇرانى ساقتاۋداعى، قولونەردى دامىتۋ مەن كرەاتيۆتى ەكونوميكانى قولداۋداعى ۇلەسىن العا تارتتى.

    Алматыға дүниежүзілік қолөнер қаласы мәртебесі ресми табысталды
    فوتو: الماتى قالاسى تۋريزم باسقارماسى

    سالتاناتتى ءراسىم الماتىدا ۇيىمداستىرىلعان ALA CRAFT 2025 حالىقارالىق فەستيۆالى اياسىندا ءوتتى. فەستيۆالگە قازاقستان، ازيا، ەۋروپا، اۆستراليا جانە ا ق ش ەلدەرىنەن 100-دەن استام شەبەر قاتىستى.

    Алматыға дүниежүзілік қолөнер қаласы мәртебесі ресми табысталды
    فوتو: الماتى قالاسى تۋريزم باسقارماسى

    - الماتىعا World Craft City مارتەبەسىنىڭ بەرىلۋى - قالامىز ءۇشىن ماڭىزدى جەتىستىك. ول الماتىنىڭ كرەاتيۆتى يندۋستريا مەن مادەني تۋريزم ورتالىعى تۇرعىسىنان حالىقارالىق بەدەلىن نىعايتادى. سونىمەن قاتار بىزدەگى قولونەردى جاھانعا تانىتۋعا، ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن، حالىقارالىق شەبەرلىك رەزيدەنتسيالارىن دامىتۋعا جانە قولونەردىڭ قالا ەكونوميكاسىنا ينتەگراتسيالانعان تۇراقتى ەكوجۇيەسىن قالىپتاستىرۋعا جول اشادى، - دەدى الماتى قالاسى تۋريزم باسقارماسىنىڭ باسشىسى عاليا توقسەيىتوۆا.

    Алматыға дүниежүзілік қолөнер қаласы мәртебесі ресми табысталды
    فوتو: الماتى قالاسى تۋريزم باسقارماسى

    ەسكە سالايىق، بىلتىر الماتى «دۇنيەجۇزىندەگى قولونەر قالالارى» تىزىمىنە ەنۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعانبىز.

    2025 -جىلدىڭ العاشقى جارتىسىندا الماتىعا 1,14 ميلليوننان استام تۋريست كەلدى. ونىڭ - 323,5 مىڭى شەتەلدىك مەيمان.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
