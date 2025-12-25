الماتى مەتروسىنىڭ پويىزىنان ءتۇتىن شىقتى
الماتى. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىدە الماتى مەتروسىنداعى پويىزداردىڭ بىرىنەن ءتۇتىن شىققانى تۋرالى اقپارات تارادى.
مەتروپوليتەن باسپا ءسوز قىزمەتى بۇل اقپاراتتى راستادى. رەسمي مالىمەتكە سايكەس، اباي بەكەتىندە ساعات 18:04 تە توقتاعان پويىزدان ءتۇتىن ءيىسى سەزىلگەن. الدىن الا دەرەك بويىنشا ول قىسقا تۇيىقتالۋ بولۋى مۇمكىن.
- ماشينيست جەدەل تۇردە جىلجىمالى قۇرامدى توقتاتۋ جانە جولاۋشىلاردى ءتۇسىرۋ بويىنشا ءتيىستى شارالاردى قابىلدادى. ساعات 18:20 دا جىلجىمالى قۇرام تەكسەرۋ ءۇشىن دەپوعا جىبەرىلدى. سەبەپتەرى انىقتالىپ جاتىر. ونىڭ ورنىنا رەزەرۆتىك قۇرام ىسكە قوسىلىپ، پويىز قوزعالىسى 15 مينۋت ىشىندە قالپىنا كەلتىرىلدى. مەتروپوليتەن شتاتتىق رەجيمدە جۇمىس ىستەپ تۇر. كەلتىرىلگەن قولايسىزدىقتار ءۇشىن كەشىرىم سۇرايمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.
الماتى قالاسى ت ج د مالىمەتىنشە، 112 پۋلتىنە مەتروپوليتەن ديسپەتچەرىنەن «اباي» مەترو بەكەتىندە قىسقا تۇيىقتالۋ بولعانى تۋرالى حابارلاما تۇسكەن. وقيعا ورنىنا ت ج د كۇشتەرى مەن قۇرالدارى جەدەل تۇردە جىبەرىلگەن. تەكسەرۋ بارىسىندا اشىق وت انىقتالعان جوق.