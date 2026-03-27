الماتى مەتروسىنداعى ۇزىن-سونار كەزەك تۇرعىنداردىڭ اشۋىن تۋدىردى
الماتى. KAZINFORM - الماتى مەتروپوليتەنىنىڭ «باۋىرجان مومىش ۇلى» ستانتسياسىندا تاڭەرتەڭ كىرەبەرىستە كەزەك پايدا بولدى. بۇعان تولەم جۇيەسى مەن تۋرنيكەتتەردى جاڭعىرتۋ جۇمىستارى سەبەپ بولعان.
الەۋمەتتىك جەلىدە قالا تۇرعىنى ادامداردىڭ جينالىپ قالعانىن كورسەتەتىن ۆيدەو جاريالاعان. ۆيدەودا جاڭا تەرمينالداردىڭ بيلەتتەردى وقۋى 20-30 سەكۋندقا دەيىن سوزىلىپ كەتەتىنى ايتىلعان.
مەتروپوليتەن وكىلدەرى قازىرگى ۋاقىتتا «تولەم جۇيەسى مەن تۋرنيكەتتەردى جاڭعىرتۋ» جوباسى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقانىن ءتۇسىندىردى. ايتۋلارىنشا، جوبا اياسىندا امبەباپ تۋرنيكەتتەر ەنگىزىلىپ جاتقان كورىنەدى. ولار قاعازداعى QR-كود بيلەتتەرىن، بانك كارتالارىن، سونداي-اق Apple Pay ،Samsung Pay جانە باسقا دا تولەم قىزمەتتەرىن قابىلداي الادى.
مەترو مالىمەتىنشە، بۇل جوبا جولاۋشىلارعا قىزمەت كورسەتۋ ساپاسىن ارتتىرۋعا جانە تۋرنيكەتتەردەگى ادام كوپ جينالۋىن ازايتۋعا باعىتتالعان. جەتونداردىڭ ورنىنا QR-كودى بار قاعاز بيلەتتەرگە كوشۋ بىرنەشە سەبەپپەن تۇسىندىرىلەدى: مەحانيكالىق بولشەكتەردىڭ ءجيى بۇزىلۋى، ولاردىڭ قىمباتتىعى جانە قوسالقى بولشەكتەردىڭ تاپشىلىعى، سونداي-اق «وڭاي» جانە «Avtobys» كولىك جۇيەلەرىمەن QR تەحنولوگياسى ارقىلى بىرىكتىرۋ مۇمكىندىگى.
QR- كودى بار قاعاز بيلەتتەر ءبىر رەتتىك ساپارلارعا ارنالعان جانە جولاۋشىلاردا باسقا تولەم تاسىلدەرى بولماعان جاعدايدا پايدالانىلادى.
قازىرگى تاڭدا تۋرنيكەتتەردىڭ 50 پايىزدان استامى جاڭعىرتىلىپ، بارلىق اتالعان تولەم تۇرلەرىن قابىلدايدى. QR-كودى بار قاعاز بيلەتتەر قالانىڭ بارلىق ستانسيالارىندا ەنگىزىلگەن. سونىمەن قاتار، QR-كود پەن جەتونداردى وقۋ ۋاقىتى بىردەي ەكەنى اتاپ ءوتىلدى. مەترو ماماندارى جابدىقتاردىڭ جۇمىسىن تۇراقتى باقىلاپ، مۇمكىن بولاتىن اقاۋلارعا جەدەل ارەكەت ەتىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، وتكەن جىلى الماتى مەتروسىندا جولاقى تولەۋدىڭ QR-كود ارقىلى جۇزەگە اساتىن جۇيەسى پيلوتتىق رەجيمدە ىسكە قوسىلعان.