الماتى مەتروسى جاڭا رەكورد ورناتتى
الماتى. KAZINFORM - الماتى مەتروسى كەشە، «قايرات» - «رەال مادريد» ماتچى وتكەن كۇنى 142932 جولاۋشى تاسىمالدادى.
- جاڭا رەكورد! 30-قىركۇيەك كۇنى «قايرات» پەن «رەال مادريد» اراسىنداعى ويىندا الماتى مەتروسىندا جولاۋشىلار اعىنى بۇرىن-سوڭدى بولماعان دەڭگەيگە جەتتى. سول كۇنى مەتروپوليتەن 142932 جولاۋشىنى تاسىمالدادى - بۇل تاريحتاعى ەڭ جوعارعى تاۋلىكتىك كورسەتكىش، - دەلىنگەن مەتروپوليتەننىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان اقپاراتتا.
ماتچ كۇنى مەترونىڭ جۇمىس ۋاقىتى 01:00-گە دەيىن ۇزارتىلدى.
ەسكە سالايىق، الماتىداعى ويىنعا 5 مىڭنان استام شەتەلدىك تۋريست كەلدى.
قازاقستاننىڭ ءار وڭىرىنەن كەلگەن جانكۇيەرلەرمەن قوسقاندا، كورەرمەندەردىڭ جالپى سانى ونداعان مىڭ ادامعا جەتتى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن، 2-قىركۇيەكتە دە الماتى مەتروپوليتەنىندە رەكورد تىركەلگەن ەدى. ول كۇنى جۇمىس ۋاقىتى ىشىندە مەترومەن 117 مىڭ جولاۋشى قاتىناعان.