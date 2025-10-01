ق ز
    الماتى مەتروسى جاڭا رەكورد ورناتتى

    الماتى. KAZINFORM - الماتى مەتروسى كەشە، «قايرات» - «رەال مادريد» ماتچى وتكەن كۇنى 142932 جولاۋشى تاسىمالدادى.

    فوتو: الماتى مەتروپوليتەنى

    - جاڭا رەكورد! 30-قىركۇيەك كۇنى «قايرات» پەن «رەال مادريد» اراسىنداعى ويىندا الماتى مەتروسىندا جولاۋشىلار اعىنى بۇرىن-سوڭدى بولماعان دەڭگەيگە جەتتى. سول كۇنى مەتروپوليتەن 142932 جولاۋشىنى تاسىمالدادى - بۇل تاريحتاعى ەڭ جوعارعى تاۋلىكتىك كورسەتكىش، - دەلىنگەن مەتروپوليتەننىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان اقپاراتتا.

    ماتچ كۇنى مەترونىڭ جۇمىس ۋاقىتى 01:00-گە دەيىن ۇزارتىلدى.

    ەسكە سالايىق، الماتىداعى ويىنعا 5 مىڭنان استام شەتەلدىك تۋريست كەلدى.

    قازاقستاننىڭ ءار وڭىرىنەن كەلگەن جانكۇيەرلەرمەن قوسقاندا، كورەرمەندەردىڭ جالپى سانى ونداعان مىڭ ادامعا جەتتى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن، 2-قىركۇيەكتە دە الماتى مەتروپوليتەنىندە رەكورد تىركەلگەن ەدى. ول كۇنى جۇمىس ۋاقىتى ىشىندە مەترومەن 117 مىڭ جولاۋشى قاتىناعان.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
