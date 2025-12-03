الماتى مەن بانگكوك اراسىندا تىكەلەي رەيس اشىلدى
الماتى. قازاقپارات - Thai AirAsia X لوۋكوست-تاسىمالداۋشى الماتى - بانگكوك (دون مۋانگ) باعىتىنداعى جاڭا حالىقارالىق رەيستى ىسكە قوستى.
الماتىدان تايلاند استاناسىنا تىكەلەي رەيستەر اپتاسىنا ءتورت رەت - سەيسەنبى، بەيسەنبى، جۇما جانە جەكسەنبى كۇندەرى كەڭ فيۋزەلياجدى Airbus A330 ۇشاقتارىمەن ورىندالادى.
بۇل باعىتتىڭ اشىلۋى اۋە كومپانياسىنىڭ ورتالىق ازيا نارىعىنا العاش رەت شىعۋىنا جاسالعان ماڭىزدى قادام بولدى.
قازىر Thai AirAsia x بانگكوك (دون مۋانگ) اۋەجايىنان توكيو، وساكا، ناگويا، ساپپورو جانە سەنداي (جاپونيا)، سەۋل (وڭتۇستىك كورەيا)، دەلي (ءۇندىستان)، شاڭحاي (قىتاي)، ەر-رياد (ساۋد ارابياسى) جانە ەندى الماتى (قازاقستان) قالالارىنا تىكەلەي رەيستەردى ورىندايدى. كومپانيا Airbus A330-300 ۇلگىسىندەگى 11 اۋە كەمەسىن پايدالانادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن Thai AirAsia X اۋە كومپانياسى 2025-جىلعى جەلتوقساننان باستاپ بانگكوك - الماتى تىكەلەي اۋە باعىتىن ىسكە قوساتىنىن حابارلاعانبىز.