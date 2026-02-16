الماتى مەن استانادا جۇرگىزۋشىسىز تاكسي جوباسى ىسكە قوسىلادى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە جۇرگىزۋشىسىز كولىكتەردى سىناقتان وتكىزۋ باستالادى. بۇل تۋرالى ق ر جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، قالالىق موبيلدىك پەن لوگيستيكا سالاسىندا ءبىرقاتار يننوۆاتسيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ جوسپارلانىپ وتىر. اتاپ ايتقاندا، الماتى جانە استانا قالالارىندا، سونداي-اق اقمولا وبلىسىنىڭ اۋماعىندا پيلوتتىق رەجيمدە جۇرگىزۋشىسىز تاكسي جوبالارىن ىسكە قوسۋ كوزدەلگەن.
ۇزاق مەرزىمدى پەرسپەكتيۆادا بۇل باعىت سيفرلىق ەكونوميكانىڭ جاڭا سەگمەنتىن قالىپتاستىرىپ، بيۋدجەتكە قوسىمشا تۇسىمدەر اكەلۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
مينيسترلىك وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، جوبالار زاماناۋي تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ ارقىلى كولىك سالاسىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا جانە سيفرلىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا باعىتتالعان.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن الماتىدا 1- مامىردان باستاپ جۇرگىزۋشىسىز 50 اۆتوكولىك تاكسي قىزمەتىن اتقاراتىنى حابارلاندى.