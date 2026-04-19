الماتى ماڭىنداعى تەمىر قۇلپىتاس ءبىر عاسىرعا جۋىق تاريحتىڭ سىرىن اشتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا اراعا شامامەن توقسان جىل سالىپ، قۋعىن-سۇرگىن جىلدارى جەر اۋدارىلعان ازەربايجان ايەلىنىڭ جەرلەنگەن ورنى انىقتالدى. ونىڭ قابىرىنىڭ جوعالماي ساقتالۋىنا العاشىندا ەلەۋسىز كورىنگەن ءبىر دەتال - تەمىر قۇلپىتاس سەبەپ بولعان.
ازەربايجان مەملەكەتتىك اقپارات اگەنتتىگى - ازەرتادج-دىڭ قازاقستانداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى ەلشان رۋستاموۆ 2024 -جىلى قىزمەتىن باستاعان ساتتەن-اق ءوزىنىڭ ارعى اجەسىنىڭ قابىرىن ىزدەۋگە كىرىسكەن. بەلگىلى بولعانى - ول 1937 -جىلى الماتى ماڭىنداعى بۇرىنعى شاراپ سوۆحوزىنىڭ اۋماعىندا قايتىس بولعان.
سول كەزەڭدە جەر اۋدارىلعاندارعا تاس قۇلپىتاس قويۋعا مۇمكىندىك بولماعان. كوپ جاعدايدا قابىر باسىنا اعاش تاقتايشا عانا قويىلىپ، ۋاقىت وتە ول دا جوعالىپ كەتەتىن. الايدا بۇل ايەل ءومىرىنىڭ سوڭىندا ەرەكشە ءوتىنىش ايتىپ، قابىرىنە تەمىر قۇلپىتاس ورناتۋدى سۇراعان.
- ول نە ءۇشىن بۇلاي ءوتىندى؟ ءبىر عانا ماقساتپەن - ۇلى ابباس ءبىر كۇنى قازاقستانعا كەلىپ، اناسىنىڭ قابىرىن تابا السىن دەگەن نيەتپەن. وكىنىشكە قاراي، ابباس ءوزى بۇل جەرگە كەلە المادى. ءبىراق 90-جىلدارى تۋىستارىمىزدىڭ ءبىرى كەلىپ، قابىردى تاۋىپ، تەمىر قۇلپىتاستىڭ ورنىنا تاس بەلگى ورناتقان، - دەيدى ەلشان رۋستاموۆ.
سوعان قاراماستان، جۋرناليست قازاقستانعا كەلگەننەن كەيىن ءبىر جارىم جىل بويى قابىر ورنالاسقان ناقتى جەردى تابا المادى. سەبەبى بۇرىنعى سوۆحوزدىڭ ناقتى قاي جەردە بولعانى بەلگىسىز ەدى.
ىزدەۋ جۇمىستارى كۇتپەگەن جەردەن وڭ ناتيجە بەرەدى. ول الماتى ماڭىنداعى كوكقاينار اۋىلىندا تۇراتىن، 1930-جىلدارى جەر اۋدارىلعان ازەربايجانداردىڭ ۇرپاقتارىنىڭ بىرىمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسەدى.
- اڭگىمە بارىسىندا مەن سوۆحوزدى اتاپ ءوتتىم. سويتسەم، ول ءدال وسى جەر ەكەن. ول ادام جەرلەنگەن ورىندى دا بىلەدى ەكەن. بۇل - اۋىلداعى ەڭ العاشقى قابىرلەردىڭ ءبىرى، 1937 -جىلى جەرلەنگەن ازەربايجان ايەلىنىڭ مازارى. ونى بۇل جەردە ءبارى تانيدى، - دەيدى جۋرناليست.
وسى مالىمەتتەن كەيىن ەلشان رۋستاموۆ بىردەن الماتىعا بارىپ، ارعى اجەسىنىڭ قابىرىن تابادى. كەيىن ول بۇل وقيعا تۋرالى ازەرتادج اگەنتتىگىنە ارنايى رەپورتاج دايىنداعان.
جۋرناليستىڭ ايتۋىنشا، بۇل - تەك ءبىر وتباسىنىڭ عانا تاريحى ەمەس، تەرەڭ ماعىناعا يە وقيعا. ارادا 89 جىل وتسە دە، مارقۇمنىڭ سوڭعى وتىنىشىمەن قويىلعان تەمىر قۇلپىتاس ونىڭ ەسىمىن ۇمىتتىرماي، ۇرپاقتارىنا جول سىلتەگەن.
ارۋجان ماحمۋت