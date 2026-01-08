الماتى ماڭىنداعى جانتۇرشىگەرلىك جول اپاتىنان ءۇندىستاندىق ستۋدەنتتەر قازا تاپتى
الماتى. قازاقپارات - كەشە، 6- قاڭتاردا الماتى ماڭىندا بولعان جول-كولىك اپاتىنان ءۇندىستاننىڭ ازاماتتارى زارداپ شەكتى.
ءۇندىستاننىڭ استاناداعى ەلشىلىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ولاردىڭ ىشىندە شىمكەنتتەگى وڭتۇستىك قازاقستان مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ءتورت ستۋدەنتى جانە ءۇندىستاننان كەلگەن ءبىر تۋريست بولعان.
ولار شىمكەنتتەن الماتىعا قاراي جول ءجۇرىپ بارا جاتقان جاتقان. ەكى ادام وقيعا ورنىندا قازا تاپتى، ال ۇشەۋى اۋىر جاراقات الىپ، جانساقتاۋ بولىمىندە ەم قابىلداپ جاتىر.
- ءۇندىستاننىڭ استاناداعى ەلشىلىگى بۇل قايعىلى وقيعا سالدارىنان قازا تاپقان وڭتۇستىك قازاقستان مەديتسينا اكادەمياسىنىڭ ستۋدەنتتەرى رادجاستحان شتاتىنىڭ تۇرعىندارى كاران پارمار مەن ريشيرادج بارايتتىڭ وتباسىلارىنا كوڭىل ايتادى. سونداي-اق جاراقات العان رادجاستحان شتاتىنىڭ تۇرعىندارى مانجيت سينگح سولانكي مەن راحۋل ياداۆ جانە گۋدجارات شتاتىنىڭ تۇرعىنى، تۋريست بريدجەشكۋمار بحاراتكۋمار بحاتيگە تەزىرەك ساۋىعىپ كەتۋىن تىلەيمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەلشىلىك مارقۇمدار مەن زارداپ شەككەندەردىڭ وتباسىلارىمەن تۇراقتى بايلانىستا جانە قازاقستاننىڭ جەرگىلىكتى بيلىك وكىلدەرىمەن ۇيلەستىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ، بارلىق مۇمكىن كونسۋلدىق كومەكتى كورسەتىپ جاتقانىن مالىمدەدى.