ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    20:28, 27 - تامىز 2025 | GMT +5

    الماتى كونستيتۋتسيا كۇنىن قالاي اتاپ وتەدى

    الماتى. قازاقپارات - 30-تامىز كۇنى الماتىدا قازاقستان كونستيتۋتسياسىنىڭ 30 جىلدىعىنا ارنالعان سالتاناتتى ءىس-شارالار وتەدى.

    Қызылорда облысы
    Фото: Қызылорда облысының әкімдігі

    الماتى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، اباي الاڭىندا ساعات 18:00 دە مەملەكەتتىك تۋدى شىعارۋ ءراسىمى بولادى جانە ءانۇران ورىندالادى. سونداي-اق 200 دەن استام ونەرپاز قاتىساتىن تەاترلاندىرىلعان قويىلىم قويىلادى. ولاردىڭ اراسىندا روزا رىمبايەۆا، تامارا اسار، جانار ايجانوۆا، ايگۇل قوسانوۆا، «مۋزارت LifE» توبى جانە باسقا دا ونەر جۇلدىزدارى بار.

    ال ساعات 19:00 دە رەسپۋبليكا سارايىنىڭ الدىندا اشىق اسپان استىندا «الماتى - ماحابباتىم» سپەكتاكلى وتەدى. ساعات 20:00 دە «الماتى اۋەندەرى» كونتسەرتى باستالادى. وعان سايات نۇرعازين، ديماش داۋلەتوۆ، قايرات نۇرتاس جانە وزگە دە ەسترادا جۇلدىزدارى قاتىسادى. باعدارلاما 22:00 دە اشىق اسپان استىنداعى ۇلكەن كونسەرتپەن اياقتالادى.

    سونىمەن قاتار 28-29-تامىز ارالىعىندا قالانىڭ ءار اۋدانىندا كونسەرت پەن مادەني ءىس-شارا ۇيىمداستىرىلادى. ولار:

    - المالى اۋدانى، جىبەك جولى، 100 مەكەنجايىندا 28-تامىز كۇنى ساعات 16:00 دە «30 جىل ەل تىرەگى - اتا زاڭ» كونسەرتى وتەدى.

    - بوستاندىق اۋدانى، ءال-فارابي اتىنداعى قاز ۇ ۋ- دا -تامىز كۇنى ساعات 15:00 دە سالتاناتتى كونسەرتى وتەدى.

    - الاتاۋ اۋدانى، اتلەتيكالىق اۋىلدا 29-تامىز كۇنى ساعات 17:00 دە مەرەكەلىك كونسەرت وتەدى.

    - اۋەزوۆ اۋدانى، «نارحوز» ۋنيۆەرسيتەتىندە 29-تامىز كۇنى ساعات 15:00 دە «اتا زاڭ -تاۋەلسىز ەلدىڭ تۇعىرى» كونسەرتى وتەدى.

    - ناۋرىزباي اۋدانى، «شۇعىلا» شاعىن اۋدانى، 347 مەكەنجايىندا 29-تامىز كۇنى ساعات 16:00 دە كونسەرتتىك باعدارلاما ۇيىمداستىرىلادى.

    - مەدەۋ اۋدانى، وقۋشىلار سارايىندا 29-تامىز كۇنى ساعات 11:00 دە مەرەكەلىك كونسەرت وتەدى.

    - تۇركسىب اۋدانى، 6-وقۋشىلار ۇيىندە 29-تامىز كۇنى ساعات 11:00 دە سالتاناتتى كونسەرتى وتەدى.

    ەسكە سالايىق، كونستيتۋتسيانىڭ 30 جىلدىعىنا وراي جاڭا كوللەكتسيالىق مونەتالار ساتىلىمعا شىعادى.

    مادەنيەت
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
