الماتى كونستيتۋتسيا كۇنىن قالاي اتاپ وتەدى
الماتى. قازاقپارات - 30-تامىز كۇنى الماتىدا قازاقستان كونستيتۋتسياسىنىڭ 30 جىلدىعىنا ارنالعان سالتاناتتى ءىس-شارالار وتەدى.
الماتى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، اباي الاڭىندا ساعات 18:00 دە مەملەكەتتىك تۋدى شىعارۋ ءراسىمى بولادى جانە ءانۇران ورىندالادى. سونداي-اق 200 دەن استام ونەرپاز قاتىساتىن تەاترلاندىرىلعان قويىلىم قويىلادى. ولاردىڭ اراسىندا روزا رىمبايەۆا، تامارا اسار، جانار ايجانوۆا، ايگۇل قوسانوۆا، «مۋزارت LifE» توبى جانە باسقا دا ونەر جۇلدىزدارى بار.
ال ساعات 19:00 دە رەسپۋبليكا سارايىنىڭ الدىندا اشىق اسپان استىندا «الماتى - ماحابباتىم» سپەكتاكلى وتەدى. ساعات 20:00 دە «الماتى اۋەندەرى» كونتسەرتى باستالادى. وعان سايات نۇرعازين، ديماش داۋلەتوۆ، قايرات نۇرتاس جانە وزگە دە ەسترادا جۇلدىزدارى قاتىسادى. باعدارلاما 22:00 دە اشىق اسپان استىنداعى ۇلكەن كونسەرتپەن اياقتالادى.
سونىمەن قاتار 28-29-تامىز ارالىعىندا قالانىڭ ءار اۋدانىندا كونسەرت پەن مادەني ءىس-شارا ۇيىمداستىرىلادى. ولار:
- المالى اۋدانى، جىبەك جولى، 100 مەكەنجايىندا 28-تامىز كۇنى ساعات 16:00 دە «30 جىل ەل تىرەگى - اتا زاڭ» كونسەرتى وتەدى.
- بوستاندىق اۋدانى، ءال-فارابي اتىنداعى قاز ۇ ۋ- دا -تامىز كۇنى ساعات 15:00 دە سالتاناتتى كونسەرتى وتەدى.
- الاتاۋ اۋدانى، اتلەتيكالىق اۋىلدا 29-تامىز كۇنى ساعات 17:00 دە مەرەكەلىك كونسەرت وتەدى.
- اۋەزوۆ اۋدانى، «نارحوز» ۋنيۆەرسيتەتىندە 29-تامىز كۇنى ساعات 15:00 دە «اتا زاڭ -تاۋەلسىز ەلدىڭ تۇعىرى» كونسەرتى وتەدى.
- ناۋرىزباي اۋدانى، «شۇعىلا» شاعىن اۋدانى، 347 مەكەنجايىندا 29-تامىز كۇنى ساعات 16:00 دە كونسەرتتىك باعدارلاما ۇيىمداستىرىلادى.
- مەدەۋ اۋدانى، وقۋشىلار سارايىندا 29-تامىز كۇنى ساعات 11:00 دە مەرەكەلىك كونسەرت وتەدى.
- تۇركسىب اۋدانى، 6-وقۋشىلار ۇيىندە 29-تامىز كۇنى ساعات 11:00 دە سالتاناتتى كونسەرتى وتەدى.
ەسكە سالايىق، كونستيتۋتسيانىڭ 30 جىلدىعىنا وراي جاڭا كوللەكتسيالىق مونەتالار ساتىلىمعا شىعادى.