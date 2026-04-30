الماتى كوشەلەرىندەگى قاۋىپسىزدىكتى موتو-پاترۋلدەر باقىلايدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى كوشەلەرىنە اكىمشىلىك پوليتسيانىڭ موتو-پاترۋلدەرى شىقتى.
قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، اكىمشىلىك پوليتسيا باسقارماسىنىڭ مامانداندىرىلعان باتالونى قۇرامىنا كىرەتىن بۇل بولىمشە جول-كولىك جاعدايىنا جەدەل ارەكەت ەتۋ، قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ جانە جول-كولىك وقيعالارىن ازايتۋ ءۇشىن، اسىرەسە كولىك قوزعالىسى قارقىندى ۋچاسكەلەردە قىزمەت اتقارادى.
موتو-پاترۋل قۇرامىندا 30 موتوسيكل بار. بۇل ولاردىڭ موبيلدىلىگىن قامتاماسىز ەتىپ، جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىنىڭ بۇزىلۋىنا جەدەل دەن قويۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
الماتى قالاسى اكىمشىلىك پوليتسيا باسقارماسىنىڭ باستىعى ءابدىنۇر تاسىبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، موتو-پاترۋل بولىمشەلەرىنىڭ نەگىزگى مىندەتى - جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جانە قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ.
- موتو-پاترۋلدەر جول جاعدايىنداعى وزگەرىستەرگە جەدەل ارەكەت ەتۋگە، قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى دەر كەزىندە انىقتاپ، جولىن كەسۋگە، سونداي-اق جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلار اراسىنداعى ءتارتىپتى ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. باستى ماقساتىمىز - ازاماتتاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جانە جولداعى مادەنيەتتى قالىپتاستىرۋ، - دەدى ول.