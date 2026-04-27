الماتى كوشەلەرىندە جارىسقان تاعى ءبىر توپ جۇرگىزۋشى ۇستالدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا «قۇقىقتىق ءتارتىپ» رەسپۋبليكالىق جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى اياسىندا جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن ورەسكەل بۇزعان بىرنەشە جۇرگىزۋشى ۇستالىپ، جازاعا تارتىلدى.
الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، تۇنگى ۋاقىتتا ءال-فارابي داڭعىلىندا بولعان جاعدايعا ءتارتىپ ساقشىلارى نازار اۋدارعان. بىرنەشە اۆتوكولىك جول ەرەجەلەرىن بۇزىپ، ءوزارا جارىسقان. ونىڭ ىشىندە: جولاقتى كۇرت اۋىستىرۋ، جىلدامدىقتى اسىرۋ جانە وزگە قوزعالىس قاتىسۋشىلارىنا كەدەرگى كەلتىرۋ دەرەكتەرى بار.
- جەدەل ارەكەت ەتۋ بارىسىندا اتالعان كولىكتەر توقتاتىلدى. جۇرگىزۋشىلەرگە قاتىستى قاۋىپتى مانيەۆر جاساۋ جانە اپاتتىق جاعداي تۋىنداتقانى ءۇشىن اكىمشىلىك ماتەريالدار تولتىرىلدى. كولىكتەر مامانداندىرىلعان ايىپپۇل تۇراعىنا قويىلدى. اگرەسسيۆتى جۇرگىزۋ - قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن سانالى تۇردە ەلەمەۋ. مۇنداي ارەكەتتەر ادامداردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا ناقتى قاۋىپ توندىرەدى. وسىنداي قۇقىق بۇزۋشىلىقتار مىندەتتى تۇردە توقتاتىلادى، - دەدى الماتى قالاسى پ د اكىمشىلىك پوليتسيا باسقارماسىنىڭ باستىعى ءابدىنۇر تاسىبايەۆ.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىنىڭ ءال-فارابي داڭعىلىندا جارىس ۇيىمداستىرعان بىرنەشە جۇرگىزۋشى جازالانعانىن جازعانبىز.
ودان بۇرىن ءال-فارابي داڭعىلىندا ءۇش ادامنىڭ ءومىرىن قيعان جول اپاتى بولدى. Zeekr كولىگى قارسى قوزعالىس جولاعىنا شىعىپ كەتىپ، Mercedes اۆتوكولىگىمەن سوقتىعىسقان. ب ا ق پەن الەۋمەتتىك جەلىدە بۇل وقيعاعا كوشە جارىستارى سەبەپ بولۋى مۇمكىن دەگەن پىكىر ايتىلدى.