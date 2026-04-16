الماتى كامەرالارى كولىكتە تەلەفون ۇستاۋدىڭ 1 مىڭنان استام دەرەگىن تىركەدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى كامەرالارى زاڭناماعا ەنگىزىلگەن وزگەرىستەرگە بايلانىستى جاڭا قۇقىق بۇزۋشىلىق تۇرلەرىن ءتۇسىرىپ جاتىر.
بيىل 12- ناۋرىزدان باستاپ ق ر اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 31-بابىنا ق ر سيفرلىق كودەكسى اياسىندا قابىلدانعان وزگەرىستەر كۇشىنە ەندى. ول بويىنشا ونىڭ ىشىندە كولىك قۇرالىن باسقارۋ كەزىندە ۇيالى تەلەفون پايدالانۋ جانە قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن تاقپاۋ دەرەكتەرىن تىركەي باستادى.
بۇرىن اۆتوماتتى جۇيەلەر جىلدامدىقتى ارتتىرۋ، باعدارشامنىڭ تىيىم سالاتىن سيگنالىنا ءوتۋ، جول بەلگىلەرى مەن تاڭبالارىن ساقتاماۋ، دۇرىس توقتاماۋ نەمەسە تۇراق ەرەجەسىن بۇزۋ، وزۋ قاعيدالارىن بۇزۋ جانە جاياۋ جۇرگىنشىلەرگە جول بەرمەۋ سىندى 6 ءتۇرىن عانا انىقتايتىن.
جاڭا ەرەجەلەر كۇشىنە ەنگەن سوڭ، كامەرالاردىڭ شىن مانىندە مۇنداي دەرەكتەردى تىركەمەيتىنى تۋرالى الەۋمەتتىك جەلىدە پىكىر مەن بولجامدار ايتىلدى. جاعدايدى ناقتىلاۋ ءۇشىن اگەنتتىك الماتى قالاسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتىنە جۇگىندى.
مەگاپوليس پوليتسياسىنىڭ جاۋابىنا سايكەس، 2026 -جىلدىڭ ناۋرىز ايىندا الماتى قالاسى بويىنشا ق ر ا ق ب ت ك- ءنىڭ 591-بابى بويىندا كولىك جۇرگىزىپ كەلە جاتىپ تەلەفون قولدانعان 1 مىڭ 242 كولىك جۇرگىزۋشىسى اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعان. وسى ۋاقىت ىشىندە ق ر ا ق ب ت ك- ءنىڭ 593-بابى بويىنشا قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن تاقپاۋدىڭ 1 مىڭ 646 دەرەگى تىركەلىپ، ولارعا ءتيىستى ايىپپۇل سالىنعان.
ەسكە سالايىق، الماتىدا پوليتسيانىڭ ءبىرىڭعاي بەينەمونيتورينگ جۇيەسىنە 62 مىڭ 791 بەينەكامەرا قوسىلعان. جىل سوڭىنا دەيىن تاعى 30 مىڭ بەينەكامەرانى قوسۋ جوسپارلانىپ وتىر. جالپى قالادا 186 مىڭ بەينەباقىلاۋ كامەراسى جۇمىس ىستەپ تۇر.