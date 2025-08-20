الماتى ح ق ك و-لارىندا ەڭ تانىمال قىزمەت تۇرلەرى قانداي
الماتى. KAZINFORM - الماتىنىڭ حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارى ازاماتتارعا 1 ميلليون 400 مىڭنان استام مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتكەن.
«ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەتى» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسى الماتى فيليالىنىڭ مالىمەتىنشە، الماتىلىقتار اراسىندا ەڭ سۇرانىسقا يە قىزمەت - كولىك قۇرالدارىن تىركەۋ جانە قايتا تىركەۋ. بۇل قىزمەت تۇرىنە 500 مىڭعا جۋىق الماتىلىق جۇگىنىپ، ءوز كولىگىن تىركەۋدەن وتكىزگەن. ەكىنشى ورىندا - جەكە كۋالىك پەن ءتولقۇجاتتاردى راسىمدەۋ قىزمەتى، 266 مىڭ قالا تۇرعىنى بۇل قۇجاتتاردى العان.
- سونداي-اق جۇرگىزۋشى كۋالىكتەرىن الۋ جانە اۋىستىرۋ قىزمەتتەرى دە سۇرانىسقا يە. بۇل قىزمەت تۇرىنە جىل باسىنان بەرى 92 مىڭ ادام جۇگىنگەن ەكەن. ول كولىك جۇرگىزۋ قۇقىعىن العاش رەت العاندار ءۇشىن دە، قۇجاتىن جاڭارتقىسى كەلەتىن جۇرگىزۋشىلەر ءۇشىن دە ماڭىزدى، - دەپ حابارلادى كورپوراتسياسىنىڭ الماتى فيليالى.
ال الەۋمەتتىك سالا بويىنشا 165111 قىزمەت الىنعان. بۇل باعىتتا ازاماتتار جاردەماقىلار مەن تولەمدەردى راسىمدەۋدەن باستاپ، ءتۇرلى الەۋمەتتىك جەڭىلدىكتەر الۋعا دەيىن ءجيى ءوتىنىش بەرەدى.
كوپ قولدانىلاتىن تاعى ءبىر قىزمەت - ەلەكتروندىق سيفرلىق قولتاڭبا بەرۋ. بۇل قىزمەتتى 158 مىڭنان اسا ازامات حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارى ارقىلى العان.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا ازاماتتاردى سەنبى كۇنى قابىلدايتىن كەزەكشى ح ق ك و-لار اۋىستى.