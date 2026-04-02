الماتى-شاڭحاي رەيسى ەكى ەل تۋريزمىن جاقىنداستىردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قىتاي تۋريستەرى ءۇشىن تارتىمدى باعىتقا اينالىپ كەلەدى. 2026-جىلعى 29-ناۋرىزدا الماتى-شاڭحاي تىكەلەي اۋە رەيسىنىڭ ىسكە قوسىلۋى ەكى ەل اراسىنداعى تۋريستىك ىنتىماقتاستىقتى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىپ، كەلۋشىلەر سانىنىڭ ارتۋىنا سەرپىن بەرمەك.
بۇل تۋرالى «Kazakh Tourism» ۇ ك» ا ق باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
قازاقستان اسپان استى ەلىنەن كەلەتىن ساياحاتشىلار ءۇشىن تارتىمدى وڭىرگە اينالىپ، تۋريستەر اعىنى جىل ساناپ ارتىپ كەلەدى. ماسەلەن، 2024-جىلى ەلىمىزگە 655 مىڭ قىتاي ازاماتى تابان تىرەسە، 2025-جىلى بۇل كورسەتكىش 968 مىڭعا جەتىپ، 48 پايىزعا جۋىق ءوسىم كورسەتتى.
2026-جىلعى 29-ناۋرىزدا Air Astana اۋە كومپانياسى الماتى - شاڭحاي باعىتى بويىنشا تىكەلەي قاتىناستى ىسكە قوستى. بۇل - قازاقستان مەن ازيانىڭ ءىرى مەگاپوليستەرىنىڭ ءبىرىن بايلانىستىراتىن جاڭا اۋە جولى.
ۇشاقتار اپتاسىنا ءۇش مارتە - سەيسەنبى، بەيسەنبى جانە جەكسەنبى كۇندەرى قاتىنايدى. ال شاڭحايدان الماتىعا كەرى رەيستەر دۇيسەنبى، سارسەنبى جانە جۇما كۇندەرىنە جوسپارلانعان.
- جاڭا باعىتتىڭ اشىلۋى ەكى ەل اراسىنداعى تۋريستىك ارىپتەستىكتى نىعايتۋدىڭ ماڭىزدى قادامى بولدى. 1-ءساۋىر كۇنى شاڭحايدان الماتىعا قىتايدىڭ 8 ءىرى تۋروپەراتورى ۇشىپ كەلدى. ولار «Kazakh Tourism» ۇ ك» ا ق مەن Air Astana بىرلەسىپ ۇيىمداستىرعان تانىسۋ تۋرى اياسىندا ەلىمىزدىڭ باستى تۋريستىك نىساندارى مەن ساياحات مۇمكىندىكتەرىن ءوز كوزىمەن تاماشالاي الادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ساپار بارىسىندا مەيماندار «شىمبۇلاق» تاۋ شاڭعىسى كۋرورتىنا، كولساي مەن شارىنعا بارىپ، ءوڭىردىڭ وزگە دە بىرەگەي تابيعي ءارى مادەني ورىندارىن ارالايدى.
سونىمەن قاتار، ساپار اياسىندا قازاقستاننىڭ تۋريستىك بيزنەس وكىلدەرىمەن B2B كەزدەسۋلەر وتكىزىلمەك. بۇل شارا جاڭا ىسكەرلىك بايلانىستار ورناتۋعا جانە ەكى ەلدىڭ تۋروپەراتورلارى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە جول اشادى.
ايتا كەتەيىك، تۋريزم سالاسىنا سالىنعان ينۆەستيتسيا كولەمى 33 پايىز ارتتى.