الماتى دۇنيەجۇزىلىك تۋريستىك اليانستىڭ تولىققاندى مۇشەسى اتاندى
الماتى. قازاقپارات - 2025 -جىلى الماتى دۇنيەجۇزىلىك تۋريستىك اليانسقا (World Tourism Alliance) مۇشە اتاندى.
الماتى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، مەگاپوليس ءتۋريزمنىڭ تۇراقتى دامۋىن قولداۋعا باعىتتالعان 41 ەلدەن 251 مۇشەنى بىرىكتىرەتىن حالىقارالىق ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمعا تولىققاندى مۇشە بولدى.
- بۇل قالانىڭ تالدامالىق دەرەككە، ءبىلىم بەرۋ رەسۋرسىنا جانە حالىقارالىق ارىپتەستىككە قول جەتكىزۋىنە مۇمكىندىك بەرەدى. WTA مەملەكەتتىك قۇرىلىمدار مەن بيزنەس وكىلدەرىن جانە ساراپشىلار قاۋىمداستىعىن بىرىكتىرەدى. ۇيىم حالىقارالىق ءتۋريزمدى دامىتۋعا ىقپال ەتەدى، زەرتتەۋلەر جۇرگىزەدى، كەڭەس بەرەدى جانە مامان دايارلاۋ ىسىمەن اينالىسادى، سونداي-اق مەملەكەتتىك جانە جەكە سەكتور اراسىنداعى كووپەراتسيانى نىعايتادى، - دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.
قازىر قىتايدىڭ حانچجوۋ قالاسىندا WTA 2025 ءىس-شاراسى ءوتىپ جاتىر. ونىڭ اياسىندا الماتىعا اليانس قۇرامىنا قابىلدانعانىن راستايتىن سەرتيفيكات رەسمي تۇردە تابىستالدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى قالاسىنا World Craft City - دۇنيەجۇزىلىك قولونەر قالاسى مارتەبەسى رەسمي تابىستالعانى بەلگىلى بولدى.