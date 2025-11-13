الماتى دارىگەرلەرى سالماعى 1000 گرامنان تومەن 43 ءسابيدىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى قالالىق № 2-پەريناتالدىق ورتالىعىندا دارىگەرلەر سالماعى بار بولعانى 742 گرام بولىپ دۇنيەگە كەلگەن ءسابيدىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالدى.
قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، بالا 2025 -جىلدىڭ 30-تامىزىندا، جۇكتىلىكتىڭ 26-اپتاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. تۋعاننان كەيىن ونىڭ جاعدايى اسا اۋىر بولعان.
- 40 كۇن بويى ءسابي وكپەنى جاساندى جەلدەتۋ اپپاراتىندا بولدى، كەيىن 24 كۇن نازالدى سيپاپ-تەراپيادا، سوڭعى 10 كۇن وزدىگىنەن دەم الىپ جاتىر. قازىر سابيگە 74 كۇن بولدى، ول قۇرىلعىسىز وزدىگىنەن تىنىستاپ جاتىر. ءاربىر گرام، ءاربىر تىنىس دارىگەرلەردىڭ ورتاق ەڭبەگى مەن ءسابيدىڭ ومىرگە دەگەن جىگەرىنىڭ ناتيجەسى. بۇل ءبىز ءۇشىن جاي عانا مەديتسينالىق جۇمىس ەمەس، كۇن سايىنعى ءومىر ءۇشىن كۇرەس، - دەدى № 2-پەريناتالدىق ورتالىق ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى اينۇرىم سارباس.
ورتالىق دارىگەرلەرى جىل باسىنان بەرى سالماعى 1000 گرامنان تومەن تۋعان 43 ءسابي ءومىرىن ساقتاپ قالعان.