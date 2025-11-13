ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:06, 13 - قاراشا 2025 | GMT +5

    الماتى دارىگەرلەرى سالماعى 1000 گرامنان تومەن 43 ءسابيدىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالدى

    الماتى. KAZINFORM - الماتى قالالىق № 2-پەريناتالدىق ورتالىعىندا دارىگەرلەر سالماعى بار بولعانى 742 گرام بولىپ دۇنيەگە كەلگەن ءسابيدىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالدى.

    Алматы дәрігерлері салмағы 1000 грамнан төмен 43 сәбидің өмірін сақтап қалды
    فوتو: الماتى اكىمدىگى

    قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، بالا 2025 -جىلدىڭ 30-تامىزىندا، جۇكتىلىكتىڭ 26-اپتاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. تۋعاننان كەيىن ونىڭ جاعدايى اسا اۋىر بولعان.

    - 40 كۇن بويى ءسابي وكپەنى جاساندى جەلدەتۋ اپپاراتىندا بولدى، كەيىن 24 كۇن نازالدى سيپاپ-تەراپيادا، سوڭعى 10 كۇن وزدىگىنەن دەم الىپ جاتىر. قازىر سابيگە 74 كۇن بولدى، ول قۇرىلعىسىز وزدىگىنەن تىنىستاپ جاتىر. ءاربىر گرام، ءاربىر تىنىس دارىگەرلەردىڭ ورتاق ەڭبەگى مەن ءسابيدىڭ ومىرگە دەگەن جىگەرىنىڭ ناتيجەسى. بۇل ءبىز ءۇشىن جاي عانا مەديتسينالىق جۇمىس ەمەس، كۇن سايىنعى ءومىر ءۇشىن كۇرەس، - دەدى № 2-پەريناتالدىق ورتالىق ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى اينۇرىم سارباس.

    ورتالىق دارىگەرلەرى جىل باسىنان بەرى سالماعى 1000 گرامنان تومەن تۋعان 43 ءسابي ءومىرىن ساقتاپ قالعان. 

     

     

    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
