ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:05, 11 - قاراشا 2025 | GMT +5

    الماتى دارىگەرلەرى كوزىنە تەمىر كىرگەن ناۋقاستىڭ كورۋ قابىلەتىن ساقتاپ قالدى

    الماتى. KAZINFORM - الماتىدا كوزىنە جاراقات العان ازاماتقا ءساتتى وتا جاسالدى.

    Қарағандыда робот-хирургтің көмегімен миға ота жасалады
    فوتو: الەكساندر مارچەنكو

    قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، ورتالىق قالالىق كلينيكالىق اۋرۋحاناعا كوزىنە اسا قاۋىپتى جاراقات العان ناۋقاس جەتكىزىلگەن. مەتال بولشەگى ناۋقاستىڭ كوز الماسىن تەسىپ ءوتىپ، كوز تۇبىنە دەيىن جەتكەن.

    - وقيعا كولىك جوندەۋ بارىسىندا بولعان - ۇشىپ كەتكەن مەتال سىنىعى تىكەلەي كوزگە تيگەن. وفتالمولوگيا بولىمشەسىنىڭ مەڭگەرۋشىسى گۋلزات ابدرايموۆا باستاعان ماماندار توبى م ءا م س اياسىندا شۇعىل وتا جۇرگىزدى. دارىگەرلەردىڭ كاسىبي بىلىكتىلىگىنىڭ ارقاسىندا كوزدەن بوگدە زات ءساتتى الىنىپ، ناۋقاستىڭ كورۋ قابىلەتى امان قالدى، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو.

    مەديتسينا ماماندارى تەمىر جانە وزگە قاۋىپتى قۇرالدارمەن جۇمىس ىستەۋ كەزىندە قورعانىش كوزىلدىرىگىن قولدانۋدىڭ ماڭىزىن ەسكە سالدى.

     

