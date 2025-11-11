الماتى دارىگەرلەرى كوزىنە تەمىر كىرگەن ناۋقاستىڭ كورۋ قابىلەتىن ساقتاپ قالدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا كوزىنە جاراقات العان ازاماتقا ءساتتى وتا جاسالدى.
قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، ورتالىق قالالىق كلينيكالىق اۋرۋحاناعا كوزىنە اسا قاۋىپتى جاراقات العان ناۋقاس جەتكىزىلگەن. مەتال بولشەگى ناۋقاستىڭ كوز الماسىن تەسىپ ءوتىپ، كوز تۇبىنە دەيىن جەتكەن.
- وقيعا كولىك جوندەۋ بارىسىندا بولعان - ۇشىپ كەتكەن مەتال سىنىعى تىكەلەي كوزگە تيگەن. وفتالمولوگيا بولىمشەسىنىڭ مەڭگەرۋشىسى گۋلزات ابدرايموۆا باستاعان ماماندار توبى م ءا م س اياسىندا شۇعىل وتا جۇرگىزدى. دارىگەرلەردىڭ كاسىبي بىلىكتىلىگىنىڭ ارقاسىندا كوزدەن بوگدە زات ءساتتى الىنىپ، ناۋقاستىڭ كورۋ قابىلەتى امان قالدى، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو.
مەديتسينا ماماندارى تەمىر جانە وزگە قاۋىپتى قۇرالدارمەن جۇمىس ىستەۋ كەزىندە قورعانىش كوزىلدىرىگىن قولدانۋدىڭ ماڭىزىن ەسكە سالدى.