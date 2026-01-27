الماتى ءمۇعالىمى الەمنىڭ ۇزدىك 50 پەداگوگىنىڭ قاتارىنا ەندى
الماتى. KAZINFORM - الماتىداعى 95-مەكتەپ-ليتسەيدىڭ حيميا ءپانى مۇعالىمى تاتيانا بەلوۋسوۆا Global Teacher Prize 2025-2026 حالىقارالىق بايقاۋىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا الەمنىڭ ەڭ ۇزدىك 50 پەداگوگىنىڭ قاتارىنا ەندى. بۇل تۋرالى قالا اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
تاتيانا بەلوۋسوۆا - پەداگوگ-شەبەر، «قازاقستاننىڭ ۇزدىك ۇستازى-2024» قۇرمەتتى اتاعىنىڭ يەگەرى. ونىڭ كانديداتۋراسى ساۋالناما مەن قوسىمشا ماتەريالداردى تاپسىرۋدان باستاپ، ساراپتامالىق باعالاۋ جانە فينالدىق ىرىكتەۋگە دەيىنگى كوپساتىلى كەزەڭدەردەن وتكەن.
الەمنىڭ ەڭ ۇزدىك 50 مۇعالىمىنىڭ رەسمي ءتىزىمى 2025-جىلعى 15-جەلتوقساندا Global Teacher Prize بايقاۋىنىڭ رەسمي سايتىندا جاريالاندى. ال فيناليستەردى ماراپاتتاۋ ءراسىمى 2026-جىلعى 1-5-اقپان ارالىعىندا دۋبايدا وتەتىن حالىقارالىق ءبىلىم بەرۋ فورۋمى اياسىندا ۇيىمداستىرىلادى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان بۇل بەدەلدى بايقاۋعا بەسىنشى رەت قاتىسىپ وتىر. وسى ۋاقىتقا دەيىن ەل وكىلدەرى، بيىلعى ناتيجەنى قوسا العاندا، ءۇش مارتە الەمنىڭ ۇزدىك 50 پەداگوگىنىڭ قاتارىنا ەنگەن.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن 30 جىلداي مۇعالىم بولعان شىعىس قازاقستاندىق ايەل قالاي ءبىر جىلدا الەمنىڭ ۇزدىك ساداقشىسى اتانعانىن جازعانبىز.