الماتى-بىشكەك تاسجولىنداعى اپات: جاراقات العان ءۇندىستاندىق ءۇشىنشى ستۋدەنت كوز جۇمدى
الماتى. KAZINFORM - ءۇندىستاننىڭ استاناداعى ەلشىلىگى الماتى - بىشكەك تاسجولىندا بولعان جول اپاتىنان تاعى ءبىر ءۇندىستاندىق ستۋدەنتتىڭ كوز جۇمعانىن حابارلادى.
ەلشىلىكتىڭ مالىمەتىنشە، 2001-جىلعى 13-ناۋرىزدا تۋعان راحۋل ياداۆ 2026-جىلعى 6-قاڭتاردان بەرى اۋىر حالدە جانساقتاۋ بولىمىندە جاتقان. بۇگىن، 9-قاڭتاردا تاڭەرتەڭ ونىڭ قايتىس بولعانى بەلگىلى بولدى.
قازىرگى ۋاقىتتا مارقۇمنىڭ ءمايىتىن تاسىمالداۋ بويىنشا ۇيىمداستىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- وسى اپاتتا قازا تاپقان تاعى ەكى ءۇندىستاندىق ستۋدەنت كاران پارمار مەن ريشيرادج بايراتتىڭ ءمايىتى بۇگىن ءۇندىستانعا جونەلتىلدى. قايعى جۇتقان وتباسىلارعا شىن جۇرەكتەن كوڭىل ايتامىز. مارقۇمداردىڭ جاندارى ءجانناتتا بولسىن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى ماڭىندا جانتۇرشىگەرلىك جول اپاتى بولعانىن جازعانبىز.
ءۇندىستاننىڭ استاناداعى ەلشىلىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، كولىك ىشىندە شىمكەنتتەگى وڭتۇستىك قازاقستان مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ءتورت ستۋدەنتى جانە ءۇندىستاننان كەلگەن ءبىر تۋريست بولعان.
ولار شىمكەنتتەن الماتىعا قاراي جول ءجۇرىپ بارا جاتقان. ەكى ادام وقيعا ورنىندا قازا تاپتى، ال ۇشەۋى اۋىر جاراقات الىپ، جانساقتاۋ بولىمىندە ەم قابىلداپ جاتقانى حابارلاندى.
الماتى وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، قايعىلى وقيعا «الماتى-بىشكەك» اۆتوجولىنىڭ 86-شاقىرىمىندا بولعان. جول اپاتىنا قاتىستى قىلمىستىق ءىس تىركەلدى.
الدىن الا مالىمەتتەر بويىنشا، Toyota Alphard ماركالى اۆتوكولىكتىڭ 33 جاستاعى جۇرگىزۋشىسى ءرولدى باسقارا الماي، كولىكتى اۋدارىپ العان.