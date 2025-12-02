الماتى - بىشكەك تاسجولىندا جول اپاتىنان جەتى ادام قازا تاپتى
الماتى. KAZINFORM - الماتى - بىشكەك تاسجولىندا مينيۆەن جۇك كولىگىنىڭ تىركەمەسىمەن سوقتىعىستى.
الەۋمەتتىك جەلىلەردە وقيعا ورنىندا تۇسىرىلگەن ۆيدەولار تارادى.
الماتى وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، جول اپاتى تاسجولدىڭ 129-شاقىرىمىندا بولعان. بۇل دەرەك بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.
- الدىن الا مالىمەت بويىنشا Honda Odissei اۆتوكولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى الدا قوزعالىپ بارا جاتقان HOWO جۇك كولىگىنىڭ تىركەمەسىنە سوقتىعىسقان. جول اپاتى سالدارىنان جەڭىل اۆتوكولىكتە بولعان جەتى ادامنىڭ ءبارى، ونىڭ ىشىندە جۇرگىزۋشى دە العان جاراقاتتارىنان وقيعا ورنىندا قازا تاپتى، - دەپ حابارلادى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازىر قايعىلى وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايىن انىقتاۋ ءۇشىن سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 2025 -جىلعى 25-قاراشادا الماتى - بىشكەك اۆتوجولىنىڭ 65-شاقىرىمىندا جول اپاتى بولىپ، التى ادام كوز جۇمعانىن حابارلاعانبىز.
اۆتور
مەيىرمان لەس