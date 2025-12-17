ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:25, 17 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    الماتى- استانا باعىتىنداعى رەيستە اپاتتىق جاعداي جاريالاندى

    استانا. قازاقپارات - 17-جەلتوقسان كۇنى ساعات 7:38-دە الماتى - استانا باعىتى بويىنشا ك س-851 تۇراقتى جولاۋشىلار رەيسىن ورىنداۋ كەزىندە «ەير استانا» ا ق پايدالانۋىنداعى Airbus A321N (EI- KDG) اۋە كەمەسىندە اۆياتسيالىق وقيعا ورىن الدى.

    Самолеты air astana эйр астана Ұшақ
    فوتو: سولتان جەكسەنبەكوۆ/ Kazinform

    «قازاەروناۆيگاتسيا» ر م ك اۋە قوزعالىسىن جوسپارلاۋدىڭ باس ورتالىعىنىڭ مالىمەتىنشە، اۋە كەمەسىنىڭ سالونىندا ءتۇتىننىڭ پايدا بولۋىنا بايلانىستى ەكيپاج MAYDAY اپاتتىق دابىلىن جاريالاعان.

    الدىن الا اقپارات بويىنشا، جولاۋشىلار مەن ەكيپاج مۇشەلەرى اراسىندا زارداپ شەككەندەر جوق.

    - اۋە كەمەسى ساعات 7:40-تا قوندى. قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا الماتى قالاسى اۋەجايىنىڭ ورتكە قارسى جانە اۆاريالىق- قۇتقارۋ قىزمەتتەرى جەدەل تۇردە جۇمىلدىرىلدى.

    قازىرگى ۋاقىتتا اتالعان اۆياتسيالىق وقيعانىڭ ءمان-جايىن كولىكتەگى وقيعالار مەن وقىس وقيعالاردى تەرگەپ-تەكسەرۋ دەپارتامەنتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى انىقتاپ جاتىر، - دەپ جازدى ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتىنەن.

    ايتا كەتەيىك، مينيستر ۇشاقتا ەسىنەن تانىپ قالعان جولاۋشىعا العاشقى مەديتسينالىق كومەك كورسەتتى.

     

    سوڭعى جاڭالىقتار