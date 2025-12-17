الماتى- استانا باعىتىنداعى رەيستە اپاتتىق جاعداي جاريالاندى
استانا. قازاقپارات - 17-جەلتوقسان كۇنى ساعات 7:38-دە الماتى - استانا باعىتى بويىنشا ك س-851 تۇراقتى جولاۋشىلار رەيسىن ورىنداۋ كەزىندە «ەير استانا» ا ق پايدالانۋىنداعى Airbus A321N (EI- KDG) اۋە كەمەسىندە اۆياتسيالىق وقيعا ورىن الدى.
«قازاەروناۆيگاتسيا» ر م ك اۋە قوزعالىسىن جوسپارلاۋدىڭ باس ورتالىعىنىڭ مالىمەتىنشە، اۋە كەمەسىنىڭ سالونىندا ءتۇتىننىڭ پايدا بولۋىنا بايلانىستى ەكيپاج MAYDAY اپاتتىق دابىلىن جاريالاعان.
الدىن الا اقپارات بويىنشا، جولاۋشىلار مەن ەكيپاج مۇشەلەرى اراسىندا زارداپ شەككەندەر جوق.
- اۋە كەمەسى ساعات 7:40-تا قوندى. قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا الماتى قالاسى اۋەجايىنىڭ ورتكە قارسى جانە اۆاريالىق- قۇتقارۋ قىزمەتتەرى جەدەل تۇردە جۇمىلدىرىلدى.
قازىرگى ۋاقىتتا اتالعان اۆياتسيالىق وقيعانىڭ ءمان-جايىن كولىكتەگى وقيعالار مەن وقىس وقيعالاردى تەرگەپ-تەكسەرۋ دەپارتامەنتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى انىقتاپ جاتىر، - دەپ جازدى ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتىنەن.
ايتا كەتەيىك، مينيستر ۇشاقتا ەسىنەن تانىپ قالعان جولاۋشىعا العاشقى مەديتسينالىق كومەك كورسەتتى.