الماتى اكىمىنە شاھاردى «ەشقاشان كوز ىلمەيتىن قالاعا» اينالدىرۋ تاپسىرىلدى
استانا. KAZINFORM - ءتۋريزمنىڭ دامۋىنا تۇمسا تابيعاتتى قورعاۋ دەگەن جەلەۋمەن كەز كەلگەن جوباعا قارسى ناۋقان ۇيىمداستىراتىن كەيبىر «ەكو- بەلسەندىلەر» زيان كەلتىرىپ وتىر. بۇل تۋرالى «Turkistan» گازەتىنە سۇحبات بەرگەن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- مۇنداي كۇماننىڭ تۋىنداۋى زاڭدى. مەن ۇكىمەتكە ەسكەرتۋ جاساعاننان كەيىن ءتۋريزمدى دامىتۋ جۇمىستارى جاندانا ءتۇستى. الايدا، الدىمىزدا ۇزاق تا كۇردەلى جول تۇر. بۇل - ەكونوميكا، مادەنيەت، قاۋىپسىزدىك جانە بيزنەس - بارلىعى ءبىر جەرگە توعىساتىن كۇردەلى سالا. مۇندا ءوز جۇمىسىنا جان- تانىمەن بەرىلگەن كاسىبي ماماندار، ەڭ باستىسى، ناعىز وتانشىل ازاماتتار جۇمىس ىستەۋى كەرەك. تۋريزم سالاسىندا جالقاۋلىق پەن نەمقۇرايلىلىققا، اشكوزدىك پەن دورەكىلىككە جول جوق، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، بىلتىر قازاقستانعا ميلليونداعان شەتەل ازاماتى كەلدى. ىشكى تۋريزم قارقىندى دامي باستادى. مۇنىڭ ءبارى - وتە جاقسى ءۇردىس.
- الەم ەلدەرى تۋريستەردى تارتۋ ءۇشىن جەكە ينۆەستورلارعا قولايلى جاعداي جاساپ وتىر. ءبىزدىڭ ەلدە كورىكتى جەرلەر وتە كوپ. قازىر ەكوتۋريزمگە دەگەن سۇرانىس جوعارى. وسى تۇرعىدان العاندا، قازاقستانعا تەڭ كەلەتىن ەل جوق سەكىلدى كورىنەدى. الايدا بەلگىلى ءبىر سەبەپتەرگە بايلانىستى، سونىڭ ىشىندە جاۋاپتى تۇلعالاردىڭ بىلىكسىزدىگى مەن نەمقۇرايلىعىنىڭ كەسىرىنەن ءتۋريزمنىڭ بولاشاعى زور وسى ءبىر سالاسى ءالى كۇنگە دەيىن كەنجە قالىپ وتىر. ازىرگە تانىستىرۋ، ياعني پرەزەنتاتسيا جۇمىستارىنان ءارى اسا الماي جاتىرمىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ اتاپ وتۋىنشە، ءتۋريزمنىڭ دامۋىنا تۇمسا تابيعاتتى قورعاۋ دەگەن جەلەۋمەن كەز كەلگەن جوباعا قارسى ناۋقان ۇيىمداستىراتىن كەيبىر «ەكو- بەلسەندىلەر» زيان كەلتىرىپ وتىر. كوپشىلىگىنىڭ تابيعاتتا شارۋاسى دا جوق. ولار ءوزىنىڭ تانىمالدىعىن ارتتىرۋ ءۇشىن قوعامدى دۇرلىكتىرۋدى، قازىرگى تىلمەن ايتقاندا، «حايپ» جاساۋدى عانا كوزدەيدى. تۋريزم بيزنەسىندە ابدەن اككى بولعان، باسەكەلەستەردىڭ شىققانىن قالامايتىن كاسىپكەرلەر كەيدە ولاردىڭ قولتىعىنا سۋ بۇركىپ وتىرادى.
- تاۋ شاڭعىسى تۋريزمىنە قاتىستى جاعداي دا وسىعان ۇقساس. «شىمبۇلاق» الماتى قالاسىنىڭ ورتالىعىنان نەبارى جارتى ساعاتتىق جەردەگى ەرەكشە تابيعاتتىڭ ورتاسىندا تۇر. الەمدە وعان تەڭ كەلەتىن دەمالىس ورنى كەمدە-كەم. الايدا كوپتەن بەرى ەشتەڭە جاسالماعان كۋرورتتىڭ سىنى دا، سىرى دا كەتىپ، توزىپ بارادى. تابيعاتتىڭ تاماشا تارتۋى سانالاتىن وسى كورىكتى مەكەندى دامىتۋ ءۇشىن تىڭ تاسىلدەر قاجەت. قازىر ەلىمىزدەگى تاجىريبەلى ديەۆەلوپەرلىك كومپانيا ىسكە كىرىستى. ءبىراق ۇكىمەت پەن اكىمدىكتىڭ قولداۋىنا قاراماستان، جۇمىس بارىسى دايىندىق جانە تانىستىرۋ شارالارىنان اسا قويعان جوق. ال كورشى ەلدەردە تاۋ شاڭعىسى ينفراقۇرىلىمى قارقىندى سالىنىپ جاتىر، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ الماتى تاۋ كلاستەرىنىڭ الەۋەتى وتە زور ەكەنىن باسا ايتتى.
- بۇل سالادا اۋقاتتى ادامدارعا دا، ورتاشا تابىسى بار ازاماتتارعا دا بىردەي قىزمەت كورسەتىلۋگە ءتيىس. سوندىقتان ونداعى تۋريستىك ينفراقۇرىلىمدى ءارتاراپتاندىرۋ ماسەلەسىنە نازار اۋدارۋ قاجەت. تۋريزم سالاسىنداعى كادر تاپشىلىعى - وتە وزەكتى ماسەلە. سوندىقتان تۇركىستاندا حالىقارالىق تۋريزم جانە مەيماندوستىق ۋنيۆەرسيتەتى اشىلدى. 2024 -جىلى وقۋ ورداسىنىڭ العاشقى تۇلەكتەرى ديپلومدارىن الىپ، ەڭبەك نارىعىنا قوسىلدى. الايدا بۇل جەتكىلىكسىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت كادر ماسەلەسىن شەشۋ ءۇشىن قوسىمشا شارالار قابىلداناتىنىن باسا ايتتى.
- دەگەنمەن سالىمىز سۋعا كەتىپ، ەڭسەمىزدى ءتۇسىرىپ وتىرۋعا دا بولمايدى. الەمدىك دەڭگەيدەگى تابلويدتار ساياحاتشىلارعا قازاقستاندا دەمالۋدى ۇسىنىپ جاتسا، ەكى ەسە قارقىنمەن جۇمىس ىستەۋىمىز كەرەك. «CNN Travel» 2025 -جىلى الماتىنى ورتالىق ازياداعى «ءسانى مەن سالتاناتى جاراسقان جاڭا استانا» دەپ اتادى. الماتى اكىمىنە شاھاردى كۇندىز- ءتۇنى قوناعى ۇزىلمەيتىن نيۋ-يورك، ماسكەۋ، پاريج سياقتى «ەشقاشان كوز ىلمەيتىن قالاعا» اينالدىرۋ تاپسىرىلدى. قالادا ينفراقۇرىلىمدى جاقسارتۋ، اباتتاندىرۋ، جارىقتاندىرۋ باعىتىندا ءالى دە كوپ جۇمىس ىستەلۋى كەرەك، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.