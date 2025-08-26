الماتى اۋەجايىندا وزىنە وت قويعان ەر ادام بۇل ارەكەتكە نە ءۇشىن بارعانى بەلگىلى بولدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى اۋەجايىندا ءوزىن ورتەمەك بولعان ەر ادامنىڭ ارەكەتىنە نە سەبەپ بولعانى ايتىلدى.
الدىن الا مالىمەتكە سايكەس، بۇعان ەر ادامنىڭ ازاماتتىق جۇبايىمەن اراداعى جەكە جانجالى سەبەپ بولعان.
- بارلىق ءمان-جاي تەرگەۋ بارىسىندا انىقتالادى، - دەپ حابارلادى كولىكتەگى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ەسكە سالايىق، كەشە، 25-تامىزدا الماتى حالىقارالىق اۋەجايىندا ءبىر ەر ادامنىڭ كاسسا جانىندا ءوزىن ورتەمەك بولعانىن حابارلاعان ەدىك. پوليتسەيلەر دەر كەزىندە ارەكەت ەتىپ، قايعىلى جاعدايدىڭ الدىن الدى. اتالعان فاكتى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.
كەيىنىرەك بۇل وقيعانىڭ الماتى حالىقارالىق اۋەجايى جۇمىسىنا اسەر ەتپەگەنى بەلگىلى بولدى.
الماتى قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، ول 4-قالالىق كلينيكالىق اۋرۋحانانىڭ جانساقتاۋ بولىمىندە جاتىر. جاعدايى وتە اۋىر.