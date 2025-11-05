الماتى اۋەجايىندا رەيستەر كەشىگىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - الماتى حالىقارالىق اۋەجايىندا قولايسىز اۋا رايى سالدارىنان ۇشۋ كەستەسى بۇزىلىپ جاتىر. ولاردىڭ كوبى ۇشىپ كەلەتىن رەيستەر.
ونلاين-تابلوداعى دەرەكتەردەن ىشكى جانە حالىقارالىق باعىتتار بويىنشا كەيبىر رەيستەر كەشىگىپ جاتقانىن كورۋگە بولادى. مىسالى، نوۆوسيبيرسك، استانا جانە اقتاۋ باعىتتارى بويىنشا ۇشۋ كەيىنگە شەگەرىلسە، نوۆوسيبيرسك، استانا، وسكەمەن، تاشكەنت، قاراعاندى، سەمەي، اقتوبە، ورال، دەلي، فۋكۋوك، شارم-ەل-شەيح جانە دۋبايدان كەلەتىن رەيستەر دە كەشىگىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، الماتىدا 2025-جىلعى 4-قاراشا كۇنى كەشكە العاشقى قار جاۋدى.
قالالىق كوممۋنالدىق قىزمەتتەر كۇشەيتىلگەن رەجيمدە جۇمىس ىستەپ جاتىر: كوشەلەردىڭ تازالىعى مەن قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن 918 ارنايى تەحنيكا مەن 2550 جول جۇمىسشىسى جۇمىلدىرىلعان.
كەيبىر اۋدانداردا جاڭبىر مەن قاردان ەلەكتر قۋاتى ءوشىپ قالدى.