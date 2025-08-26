الماتى اۋەجايىندا ەر ادام ءوزىن ورتەمەك بولدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى اۋەجايىنىڭ ىشكى تەرمينالىندا ەر ادام ءوزىن ورتەۋگە تىرىستى.
وقىس وقيعانىڭ بەينەجازباسى الەۋمەتتىك جەلىدە تارادى.
كولىكتەگى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، ساعات 22:06-دا ەر ادام اۋەجاي كاسساسى ماڭىندا ءوزىن-ءوزى ورتەۋگە ارەكەت جاساعان. پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى اۋەجايدىڭ قاۋىپسىزدىك قىزمەتىمەن بىرلەسىپ شۇعىل ءورتتى ءسوندىرىپ، جەدەل جاردەم شاقىرعان. ەر ادام قالالىق اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى.
- اتالعان دەرەك بويىنشا كولىك پوليتسياسى دەپارتامەنتى قىلمىستىق ءىس قوزعادى. قازىرگى ۋاقىتتا تەرگەۋ ءىس-شارالارى جۇرگىزىلىپ، وقيعانىڭ بارلىق سەبەپتەرى مەن ءمان-جايلارى انىقتالىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى كولىكتەگى پوليتسيا دەپارتامەنتى.
ەسكە سالايىق، بيىل 7-ناۋرىز كۇنى الماتى اۋەجايىندا ەر ادام قىزدى كەپىلگە الىپ، كوپشىلىك الدىندا پىشاق كەزەندى.
مۇسا ءابدىرايىم كۇدىكتىگە ءوزىن كەپىلگە ۇسىنىپ، قىزمەتكەردىڭ ورنىنا تۇرعان. ەر ادام ءتارتىپ ساقشىلارىمەن كەلىسسوزگە الاڭداعان تۇستا ول كۇدىكتىنىڭ قولىنداعى پىشاقتى جۇلىپ الدى.
بۇل ءىس بويىنشا ماشراپبەك باراتوۆ 11 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.