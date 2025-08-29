21:57, 29 - تامىز 2025 | GMT +5
الماتى اۋەجايىندا جولاۋشى وزىنە قول سالدى
الماتى. KAZINFORM - بۇل تۋرالى الماتى حالىقارالىق اۋەجايىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
اۋە ايلاعىنىڭ مالىمەتىنشە، T1 ىشكى رەيستەر تەرمينالىنىڭ دارەتحاناسىندا جولاۋشى وزىنە دەنە جاراقاتىن سالۋعا ارەكەت جاسادى. اۋەجاي قىزمەتكەرلەرى جاعدايدى دەر كەزىندە بايقاپ، شۇعىل تۇردە مەديتسينالىق قىزمەتتى شاقىرعان.
- جەدەل جاردەم بريگاداسى كەلگەنگە دەيىن جولاۋشىعا العاشقى مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلدى. قازىرگى ۋاقىتتا ونىڭ ومىرىنە قاۋىپ ءتونىپ تۇرعان جوق، ول دارىگەرلەردىڭ باقىلاۋىندا. اۋەجاي شتاتتىق رەجيمدە جۇمىسىن جالعاستىرىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى اۋەجاي.
ەسكە سالايىق، بىرنەشە كۇن بۇرىن الماتى اۋەجايىندا ەر ادام ءوزىن ورتەمەك بولدى.
ال بيىل ناۋرىز ايىندا الماتى اۋەجايىندا ەر ادام قىزدى كەپىلگە الىپ، كوپشىلىك الدىندا پىشاق كەزەنگەن بولاتىن.