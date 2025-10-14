الماتى اۋەجايىندا جانارماي تاسيتىن كولىك ۇشاقپەن سوقتىعىستى
الماتى. قازاقپارات - 2025-جىلعى 13-قازاندا شامامەن 01:25 تە الماتى اۋەجايىندا جانارماي قۇيۋ كولىگى Lufthansa اۋە كومپانياسىنىڭ Airbus A340 ۇشاعىمەن (LH648 رەيسى، الماتى - استانا باعىتى) سوقتىعىستى.
وقيعا ۇشاققا جانارماي قۇيۋ اياقتالعاننان كەيىن، كولىك تۇراقتان شىققان ساتتە بولعان.
ينجەنەرلىك قىزمەت دەرەۋ تەكسەرىس جۇرگىزىپ، قوزعالتقىش كاپوتىندا ۇساق بەتكى سىزاتتاردى انىقتاعان.
قاجەتتى تەحنيكالىق شارالاردان سوڭ اۋە كەمەسىنە ۇشۋعا رۇقسات بەرىلدى.
قازىر اۋەجايدىڭ ۇشۋ قاۋىپسىزدىگى دەپارتامەنتى وقيعا بويىنشا جان-جاقتى تەرگەۋ جۇرگىزىپ جاتىر.
- جولاۋشىلار مەن ەكيپاجعا كەلتىرىلگەن قولايسىزدىقتار ءۇشىن كەشىرىم سۇرايمىز. اۋەجايداعى قاۋىپسىزدىك - ءبىزدىڭ باستى باسىمدىقتارىمىزدىڭ ءبىرى، - دەلىنگەن الماتى اۋەجايىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قوستاناي اۋەجايىندا اۋەگە كوتەرىلگەن ۇشاقتىڭ شاسسي دوڭگەلەگى ورتەنگەنىن جازعانبىز.