الماتى اۋەجايىندا شەتەل ازاماتى 3 كەلى ەسىرتكىمەن ۇستالدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى حالىقارالىق اۋەجايىنداعى جەلىلىك پوليتسيا ءبولىمى ءىرى كولەمدەگى ەسىرتكىنى انىقتادى.
كولىكتەگى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، «پحۋكەت-الماتى» اۋە رەيسىمەن كەلگەن 42 جاستاعى ءۇندىستان ازاماتىنان تىيىم سالىنعان زاتتار تابىلدى. ونىڭ جۇگىن تەكسەرۋ كەزىندە پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى سالماعى 2 كەلى 995 گرام بولاتىن ماريحۋانانى تاركىلەگەن.
- اتالعان دەرەك بويىنشا كولىك پوليتسەيلەرى سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ امالدارىن جۇرگىزدى. الماتى قالاسىنىڭ مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى سوتى شەتەل ازاماتىن كىنالى دەپ تانىپ، ونى 15 جىل 2 اي مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا كەستى، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.
جالپى 2025-جىلدىڭ 11 ايىندا كولىكتەگى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى ەسىرتكىگە قاتىستى 347 زاڭ بۇزۋشىلىقتى انىقتاعان. ونىڭ ىشىندە: 52 ساتۋ فاكتىسى، 19 اسا ءىرى كولەمدە ساقتاۋ، 2 ترانسۇلتتىق قىلمىستىق توپ قۇرۋ، سونداي-اق 12 كونتراباندا فاكتىسى. زاڭسىز اينالىمنان جالپى 781 كەلىدەن استام ەسىرتكى زاتتارى تاركىلەندى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى اۋەجايىنا پاترون اكەلگەن ستۋدەنتكە 800 مىڭ تەڭگەگە جۋىق ايىپپۇل سالىندى.