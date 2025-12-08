ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    22:23, 08 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    الماتى اۋەجايىندا شەتەل ازاماتى 3 كەلى ەسىرتكىمەن ۇستالدى

    الماتى. KAZINFORM - الماتى حالىقارالىق اۋەجايىنداعى جەلىلىك پوليتسيا ءبولىمى ءىرى كولەمدەگى ەسىرتكىنى انىقتادى.

    ا
    Фото: Polisia.kz

    كولىكتەگى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، «پحۋكەت-الماتى» اۋە رەيسىمەن كەلگەن 42 جاستاعى ءۇندىستان ازاماتىنان تىيىم سالىنعان زاتتار تابىلدى. ونىڭ جۇگىن تەكسەرۋ كەزىندە پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى سالماعى 2 كەلى 995 گرام بولاتىن ماريحۋانانى تاركىلەگەن.

    - اتالعان دەرەك بويىنشا كولىك پوليتسەيلەرى سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ امالدارىن جۇرگىزدى. الماتى قالاسىنىڭ مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى سوتى شەتەل ازاماتىن كىنالى دەپ تانىپ، ونى 15 جىل 2 اي مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا كەستى، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.

    جالپى 2025-جىلدىڭ 11 ايىندا كولىكتەگى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى ەسىرتكىگە قاتىستى 347 زاڭ بۇزۋشىلىقتى انىقتاعان. ونىڭ ىشىندە: 52 ساتۋ فاكتىسى، 19 اسا ءىرى كولەمدە ساقتاۋ، 2 ترانسۇلتتىق قىلمىستىق توپ قۇرۋ، سونداي-اق 12 كونتراباندا فاكتىسى. زاڭسىز اينالىمنان جالپى 781 كەلىدەن استام ەسىرتكى زاتتارى تاركىلەندى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى اۋەجايىنا پاترون اكەلگەن ستۋدەنتكە 800 مىڭ تەڭگەگە جۋىق ايىپپۇل سالىندى.

    تەگ:
    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار