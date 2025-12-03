الماتى اۋەجايىندا ءوزىن ورتەمەك بولعان ەر ادامعا قاتىستى تەرگەۋ توقتاتىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى اۋەجايىندا 33 جاستاعى تۇرعىننىڭ ءوزىن ورتەمەك بولعان ارەكەتىنە بايلانىستى باستالعان قىلمىستىق تەرگەۋ توقتاتىلدى.
بۇل دەرەك بويىنشا قىلمىستىق كودەكستىڭ 105-بابىنىڭ 1-بولىگى (ءوزىن-ءوزى ولتىرۋگە دەيىن جەتكىزۋ، ءوزىن-ءوزى ولتىرۋگە كوندىرۋ نەمەسە ءوزىن-ءوزى ولتىرۋگە ىقپال ەتۋ) بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ جۇرگىزىلگەن. اۋرۋحانادان شىققاننان كەيىن ەر ادام ەشكىمگە شاعىمى جوق ەكەنى تۋرالى جازباشا ءوتىنىش بەرگەن.
- تەرگەۋ بارىسىندا قاجەتتى بارلىق ءىس-شارا ورىندالىپ، قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋشىلىق قۇرامىنىڭ بولماۋىنا بايلانىستى ءىس قىلمىستىق- پروتسەستىك كودەكستىڭ 35-بابى 1-بولىگىنىڭ 2-تارماعى نەگىزىندە توقتاتىلدى. پروكۋرور بۇل شەشىمدى بەكىتتى، - دەپ حابارلادى كولىكتەگى پوليتسيا دەپارتامەنتى.
تەرگەۋ قورىتىندىسى بويىنشا الماتى اۋەجايىنىڭ اۆياتسيالىق قاۋىپسىزدىك قىزمەتىنە وسى وقيعانىڭ بولۋىنا اسەر ەتۋى مۇمكىن كەمشىلىكتەردى تۇزەتۋ تۋرالى رەسمي ۇسىنىس جىبەرىلدى.
كولىكتەگى پوليتسيا دەپارتامەنتى تەرگەۋگە قاتىستى باسقا اقپارات قۇپيا بولعاندىقتان، جاريا ەتىلمەيتىنىن مالىمدەدى.
ەسكە سالايىق، 2025 -جىلعى 25-تامىزدا الماتى حالىقارالىق اۋەجايىندا ءبىر ەر ادامنىڭ كاسسا جانىندا ءوزىن ورتەمەك بولعانىن حابارلاعان ەدىك. پوليتسەيلەر دەر كەزىندە ارەكەت ەتىپ، قايعىلى جاعدايدىڭ الدىن الدى.
سول كەزدەگى الماتى قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، ول № 4-قالالىق كلينيكالىق اۋرۋحانانىڭ جانساقتاۋ بولىمىنە جاتقىزىلعان، جاعدايى وتە اۋىر ەكەنى حابارلانعان.
كەيىنىرەك ونىڭ بۇل ارەكەتكە نە ءۇشىن بارعانى بەلگىلى بولدى. بۇعان ەر ادامنىڭ ازاماتتىق نەكەدەگى جۇبايىمەن اراداعى جەكە جانجالى سەبەپ بولعانى ايتىلدى.
اۆتور
مەيىرمان لەس