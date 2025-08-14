الماتى اۋەجايىندا ءازىلقوي جولاۋشى ايىپپۇل ارقالادى
الماتى تۇرعىنى اۋەجايدا تەكسەرۋ كەزىندە ءساتسىز ازىلدەگەنى ءۇشىن ايىپپۇل الدى، ول تىيىم سالىنعان زاتتار بار ما دەگەن سۇراققا «ءيا» دەپ جاۋاپ بەرگەن، دەپ حابارلايدى الماتىداعى BAQ. KZ ءتىلشىسى.
ءساتسىز اياقتالعان ءازىل
الماتى اۋەجايىندا 30 جاستاعى ەر ادام ابايسىزدا ايتىلعان ءازىل ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. استاناعا ۇشۋعا دايىندالىپ تۇرعان جولاۋشىعا قاۋىپسىزدىك قىزمەتكەرى جۇك اراسىندا تىيىم سالىنعان زاتتاردىڭ بار-جوعى جايلى ستاندارتتى سۇراق قويعان. ول «ءيا» دەپ جاۋاپ بەرىپ، ارتىنشا بۇل ءازىل بولعانىن ءتۇسىندىردى.
الايدا مۇنداي جاعدايلاردا ءتىپتى ساركازم دا بايىپپەن قابىلدانادى. قاۋىپسىزدىك قىزمەتى دەرەۋ ىقتيمال قاۋىپ تۋرالى تىركەپ، اقپاراتتى بەلگىلەنگەن تارتىپپەن راسىمدەدى.
ەۆاكۋاتسياسىز، ءبىراق سالدارىمەن
اۋەجايدى ەۆاكۋاتسيالاۋ قاجەت بولماعانىمەن جانە جۇمىس ادەتتەگىدەي جالعاسقانىمەن، بۇل جولاۋشىعا كومەكتەسپەدى. ونىڭ ارەكەتى اكىمشىلىك كودەكسكە سايكەس ۇساق بۇزاقىلىق دەپ باعالاندى.
پوليتسيا مۇنداي «وتكىر» ازىلدەر، اسىرەسە قاۋىپ دەڭگەيى جوعارى ايماقتاردا - اۋەجاي، ۆوكزال نەمەسە كوپشىلىك ءىس-شارالاردا ءاردايىم ىقتيمال قاۋىپ رەتىندە قاراستىرىلاتىنىن جانە قۇقىقتىق جاۋاپكەرشىلىككە اكەلەتىنىن ەسكەرتتى.
قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ سوزىنشە، جارىلعىش زاتتار، قارۋ نەمەسە قاۋىپسىزدىككە قاتەر ءتوندىرۋ جايلى كەز كەلگەن ءسوز، ءتىپتى ءازىل تۇرىندە بولسا دا، اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق رەتىندە باعالانادى.
جولاۋشىلارعا ۇشۋ الدىنداعى راسىمدەردەن ءوتۋ كەزىندە بارىنشا مۇقيات جانە بايسالدى بولۋ ۇسىنىلادى. مۇنداي جەرلەردە ايتىلعان ءازىل قىمباتقا ءتۇسۋى مۇمكىن جانە ءتىپتى ساپاردىڭ ءساتسىز اياقتالۋىنا سەبەپ بولادى.