الماتى اۋەجايىندا اۋا رايىنا بايلانىستى رەيستەر كەشىگىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا تۇنگى ۋاقىتتان بەرى قالىڭ قار جاۋدى.
اۋا رايىنا بايلانىستى الماتى اۋەجايىندا ىشكى جانە حالىقارالىق اۋە رەيستەرى كەشىگىپ جاتىر.
اۋەجايدىڭ ونلاين تابلوسىنا سايكەس، تۇنگى رەيستەردىڭ كوپشىلىگى كەيىنگە قالدىرىلعان.
قازىر شىعۋى كەشىگىپ جاتقان رەيستەر قاتارىندا: الماتى - دۋباي، الماتى - قاراعاندى، الماتى - وسكەمەن، الماتى - استانا رەيستەرى بار.
ەسكە سالايىق، 10-جەلتوقسان تاڭعى 07:00-دەگى مالىمەت بويىنشا الماتىدا قاردىڭ قالىڭدىعى 35 سانتيمەترگە جەتىپ، ايلىق نورمانىڭ جارتىسىنا جۋىقتادى.
قالانى قاردان تازالاۋعا 2728 جۇمىسشى مەن 75 جەدەل بريگادا تارتىلدى. قالا كوشەلەرىنە 923 ارنايى تەحنيكا شىقتى، سونىڭ ىشىندە 228 قۇراما جول ماشيناسى كوكتايعاقتى بولدىرماۋ ماقساتىندا ارنايى قوسپا سەبۋگە كىرىستى. تەحنيكالاردىڭ ءجۇرىسىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن 22 پوليتسيا ەكيپاجى، سونداي-اق 10 ەۆاكۋاتور مەن مانيپۋلياتور جۇمىلدىرىلدى.